Loto du patrimoine : une maison-atelier de potier de Betschdorf site emblématique pour l'édition 2023

18 bâtiments sont mis en avant chaque année en France dans le cadre du loto du patrimoine pour leur permettre de récupérer des fonds pour des travaux de rénovation. Pour 2023, c'est la maison de potier-atelier Wingerther-Ruhlmann de Betschdorf en Alsace, qui a été retenue dans le Grand Est. Les tickets de cette édition 2023 seront mis en vente en septembre.

Le bâtiment risque de s'effondrer au niveau du pignon sud, et de l'auvent du pignon nord, il y a aussi un risque d'effondrement pour le toit de la salle des machines. Cette maison date de 1843, les parents et grands-parents de l'actuelle propriétaire y habitaient. Ils y ont créé des pièces de poterie uniques. Le four et l'unité de production ont été classés monuments historiques en décembre 2022.

L'un des deux derniers villages alsaciens à proposer ces poteries

Outre les travaux de rénovation nécessaires pour ce bâtiment, dont le démarrage est prévu au printemps 2023, la propriétaire souhaite créer un petit musée, afin d’exposer les céramiques de ses grands-parents et parents. Une résidence d’artistes pourrait aussi être créée.

Betschdorf est l'un des deux villages à perpétuer la tradition de poterie du nord Alsace. La poterie du village est vernie au sel et agrémentée d'un décor bleu cobalt.

Le montant de la dotation du loto du patrimoine pour chaque site sera annoncé lors des prochaines journées européennes du patrimoine. En plus des sites emblématiques, plusieurs autres bâtiments sont retenus dans les départements, en 2022 par exemple, la Maison Haas-Gilardoni à Altkirch a reçu 190.000 euros, l'Église de la Paix à Froeschwiller 100.000 euros.