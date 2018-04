Valence, France

Louane et Amir, sur scène, lors de la même soirée!

En partenariat avec France Bleu, c'est un des cinq concerts du festival Sur le Champ qui se déroulera du 17 au 21 juillet prochain, sur le Champ de Mars à Valence. Un festival éclectique et gratuit, avec des belles têtes d'affiche, comme le chanteur Pop Loïc Nottet (vainqueur de Danse avec les stars), les rappeurs Caballero & JeanJass, le groupe Pop Rock La Femme, ou encore de la musique du monde avec Madalitso Band, un groupe qui vient du Malawi.

Une programmation pour tous les goûts, confie Pierre Tabardel du service culturel de la ville de Valence Copier

20 juillet: fête du vélo et de la musique à Valence

A noter que c'est le 20 juillet qu'aura lieu le concert France Bleu Live... avec Louane et Amir sur scène. Ce vendredi-là, le Tour de France arrivent à Valence. Cela promet une grande fête dans la ville toute la journée.

L'an dernier, le festival avait attiré 40.000 spectateurs. Les organisateurs en espèrent au moins autant cette année.

La programmation du festival

Pendant le mois de juillet, le festival Sur le Champ va faire bouger Valence Copier

Pour ces cinq soirées de concert, le site, sur le Champ de Mars ouvrira ses portes dès 19 heures et les refermera à minuit et demi. Sur place une buvette, des food trucks (dont un vegan) et des concerts offs d'artistes locaux, avant le coup d'envoi de la soirée officielle.

Mardi 17 juillet - Soirée Pop / Chanson Française

Gaël Faure (Ardécho-Valentinois, passé par la Nouvelle Star en 2005)

Loïc Nottet (Ex-vainqueur de Danse avec les Stars, il a tourné un clip vu 36 millions de fois)

Mercredi 18 juillet - Soirée Hip-Hop / Rap

Lonepsi (qualifié par les Inrocks de "nouvel ovni du rap")

Caballero & JeanJass (un duo de rappeurs fêtards, venus de Bruxelles).

Jeudi 19 juillet - Soirée Pop rock / Rock new wave

Hoshi (révélée dans Rising Star sur M6, elle est LE nouveau phénomène de la chanson française)

La Femme (groupe rock qui a écumé les plus grands festivals en France, et se lance dans une tournée européenne)

Vendredi 19 juillet - Soirée France Bleu Live

Amir (ex-représentant de la France à l'Eurovision et artiste incontournable de la scène actuelle)

Louane (révélée dans le film La Famille Bélier, la jeune chanteuse s'est fait une place dans la variété française)

Samedi 21 juillet - Blues / Musique du monde

Madalitso Band (un groupe venu du Malawi)

Theo Lawrence & The Hearts (l'émergence de jeunes bluesmen)

Alsarah & The Nubatones (entre Brooklyn et le Soudan, elle réinvente la pop)

Le samedi 14 juillet aura lieu le traditionnel feu d'artifice suivi du bal des pompiers, animé par Richard Gardet Orchestra.

Et un festival Off animera Valence tout au long du mois de juillet avec des concerts dans la rue et dans les bars de la ville.

La programmation en détail, les infos pratiques, tout sur l'édition 2018 et sur le Off, c'est ici : www.festival-surlechamp.fr