Louane franchit le cap du million d'albums vendus

C'est un sacré cap que vient de franchir la chanteuse originaire d'Hénin-Beaumont: la barre symbolique d'un million d'albums vendus pour "Chambre 12", son premier album.

2017 commence sous les meilleurs auspices pour Louane. La chanteuse et comédienne de 20 ans, originaire d'Hénin-Beaumont vient de franchir un cap incroyable: son album Chambre 12, sorti en 2015, s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Un exploit d'autant plus exceptionnel qu'il s'agit de son premier album.

Il s'agit d'un consécration de plus pour celle qui avait fait ses débuts dans l''émission The Voice sur TF1 en 2013. Elle avait rempli le Zénith de Lille en mai dernier. Et tout semble lui réussir, la musique mais aussi le cinéma avec le carton du film "La Famille Bélier", film pour lequel elle a même reçu le César du meilleur espoir féminin.