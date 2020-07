Louer sa piscine à un particulier : carton plein en Normandie depuis le déconfinement

Une tendance cartonne depuis le déconfinement : la location de piscines entre particuliers sur le même principe qu’Airbnb sauf que la plateforme s’appelle Swimmy. L’Eure est le département normand où la demande a le plus augmenté.

Une tendance qui cartonne depuis le déconfinement : louer sa piscine à un particulier ! C'est le même principe que Airbnb, sauf que la plateforme qui propose des piscines à louer chez des particuliers s'appelle Swimmy.

Pour le mois de juin 2020 en Normandie, le nombre de réservations via la plateforme a triplé par rapport à juin 2019 (70 réservations en juin 2020 contre une vingtaine en juin 2019). L'Eure est le département normand où la tendance rencontre le plus de succès : un tiers des propriétaires normands de piscines se trouvent dans l'Eure.

Une activité lucrative

À Boisset-les-Prévanches, à 30 minutes d'Évreux, dans l'Eure, chez Christopher Sévilla, la piscine pas loin de la région parisienne est prise d'assaut depuis le déconfinement : "Les week-ends où on est pleins, ça peut monter jusqu’à 800 euros."

Louer sa piscine à des particuliers : reportage à Boisset-les-Prévanches (Eure) Copier

Il faut dire que Christopher propose une foule d’options alléchantes : la piscine est à l’abri des regards avec petite maison indépendante, barbecue et frigo.

Un cadre intime

Ce mardi après-midi, un groupe de jeunes femmes sont venues fêter un événement très spécial : « Une baby shower », concept venu des USA où on offre des cadeaux à la future maman. Les jeunes femmes sont très pratiquantes et portent le voile. Louer une piscine privée était la solution idéale, explique Mélanie : "On est à l’abri du regard des autres, dans un cadre intime."

Depuis le 1er janvier 2020 jusqu’à fin juin, il y a eu 80 réservations dans l'Eure et c'est plus que l'ensemble de l'année 2019 dans ce département.