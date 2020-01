Louis Bertignac sera la tête d'affiche du festival Musicasens en juillet

Sens, France

Après des stars des années 80 comme Caroline Loeb ou Jean-Luc Lahaye l'an dernier, après Christophe Willem en 2018, mais aussi Axelle Red ou encore Ben L'Oncle Soul, c'est le rock du chanteur Louis Bertignac qui va résonner dans les rues de Sens, cet été pour l'édition 2020 du festival "Musicasens".

La ville a dévoilé ce jeudi une partie de la programmation de cet événement, qui aura lieux les 3 et 4 juillet, place Jean Jaurès. Et la tête d'affiche, le samedi soir, sera Louis Bertignac. Chanteur, guitariste, cofondateur du groupe de rock français Téléphone, avec lequel il a vendu plus de 6 millions de disques.

Une carrière riche d'une dizaine d'albums solos

Après la séparation du groupe Téléphone en 1986, Louis Bertignac lance un nouveau groupe, les Visiteurs, avec l'ex-bassiste de Téléphone Corine Marienneau. En 1990, il entame une carrière solo et sort une dizaine d'albums. De 2012 à 2015, il participe en tant que juré à l'émission de TF1 "The Voice" et à son pendant pour les enfants "The Voice Kids".

Entre 2015 et 2017, pour la plus grande joie des fans de Téléphone, Louis Bertignac retrouve quelques uns des membres du groupe mythique pour une tournée qui connait un immense succès. Le groupe éphémère prend le nom des "Insus ?".

Origines

Sur la scène de Musicasens, Louis Bertignac devrait reprendre quelques uns des tubes de Téléphone mais aussi des chansons rien qu'à lui, comme "Ces idées-là", son plus grand succès solo, ou encore des extraits de son dernier album sorti en 2018 et baptisé "Origines", un disque de reprises des chansons qui l'ont marqué.

Comme tous les ans, le festival Musicasens débutera le vendredi 3 juillet à 20h avec le gala des écoles de danses du sénonais, suivi à partir de 22h d'un spectacle de danse par une compagnie professionnelle : "Roméo et Juliette" par la compagnie Elephant in the black box. Il s'agit d'une rencontre alléchante entre la danse classique et le flamenco. "Une oeuvre brillante et virevoltante" nous promettent les organisateurs.

Le samedi 4 juillet, les animations débuteront dans l'après-midi avec une parade à moto organisée par l'association Mitch Syql. Une quarantaine de motos et des voitures de collections s'élanceront de la place de la République jusqu'au centre commerciale Leclerc. Ensuite, dès 17h, des concerts d'artistes locaux sont en cours de programmation, avant le concert de Louis Bertignac dès 21h30.

L'an dernier, le festival Musicasens avait réuni près de 10 000 spectateurs. Le festival est entièrement gratuit.