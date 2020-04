Lourdes incertitudes pour les festivals du Limousin

Peut-on imaginer un été sans concerts en plein air ? Sans le plaisir de se retrouver entre amis et bandes de copains un gobelet en plastique à la main pour découvrir le dernier groupe "qui monte" ou la star du moment ?

C'est sans doute bien possible en raison de toutes les incertitudes liées au déconfinement et à l'évolution du coronavirus.

Dans sa dernière allocution, le président Emmanuel Macron a été très clair: pas de concerts ou de festivités possibles jusqu'à la mi-juillet. Et la suite n'est pas garantie non plus.

Les Bandafolies annulées ?

En Haute-Vienne, enfin, on s'achemine vers une possible annulation des Bandafolies de Bessines-sur-Gartempe, prévues du 10 au 14 juillet prochain. Les organisateurs de ce rendez-vous qui draine en moyenne 45.000 personnes sont confrontés à un double problème : d'abord la venue d'un certain nombre de troupes de l'étranger, ce qui pose évidemment question.

Quant à l'idée d'un éventuel report en août, avec une version "light" des Bandafolies, elle semble très compliquée à mettre en oeuvre, surtout dans la mesure où personne n'est vraiment sûr, à ce jour, que l'interdiction des festivals "au moins jusqu'à la mi-juillet", ne sera pas prolongée.

Brive Festival reporté ?

En Corrèze, les responsables de Brive Festival, le plus gros rendez-vous musical de l'été en Limousin, sont assaillis de questions depuis lundi soir. Selon nos informations, le scénario d'un festival entre le 23 et le 26 juillet est maintenu, ce qui n'empêche pas les organisateurs de se pencher sur "un plan B", avec l'étude d'un éventuel report au mois de septembre.

Une réunion sur le sujet est prévue ce mardi soir. Cette année encore, la programmation promet en effet d'attirer les foules : Vitaa & Slimane, Yannick Noah, Christophe Maé, M. Pokora, et Jean-Louis Aubert...

Personne n'ose se décider pour la fin juillet..

Même pour les "petits" festivals, il est difficile de promettre quoi que ce soit:

"On ne peut pas tout organiser du jour au lendemain, assure Jean-Paul Bouché, le président de Rock en Marche qui attire mille personnes fin juillet à Saint-Martin-Sainte-Catherine, sur le plateau de Millevaches. La programmation est prête, mais on n'a pas encore signé tous les contrats. On ose pas dévoiler nos têtes d'affiches et ouvrir la billetterie puisque nous ne sommes pas certains de tenir l'événement. On engage quand même un budget de 50 mille euros."

Même écho du côté du festival du Lez'art Vert qui se tient sur 3 jours à Fursac dans l'ouest de la Creuse. L'événement attire 4 mille spectateurs pour un budget de 80 mille euros.

"On a la chance d'être autonome financièrement, se rassure Hervé Guichet, le président de l'association, mais on ne sait pas si tous les artistes pourront être là. Nous on pourra passer une année blanche, mais ça va être très dur pour tous les techniciens et intermittents du spectacle qui vont se retrouver sans ressources faute d'avoir pu faire un nombre d'heures suffisant."

Pas de promesses non plus pour le mois d'août

Le temps qui s'écoule sans la perspective d'horizons clairs, c'est toute la douleur de Lucas Lambert, le président de l'association qui organise le tout jeune festival "Check In Party" le 20 et 21 août aux portes de Guéret.

La première édition à attiré plus de 15 mille spectateurs autour de têtes d'affiches comme Patti Smith, Jeanne Added ou Clara Luciani. "Check In" est déjà une grosse machine avec un budget d'un million d'euros et 400 bénévoles.

"A cette époque de l'année, on devrait déjà enchainer les réunions en préfecture pour assurer la tenue de l'événement, explique Lucas Lambert, mais là on prend forcément un retard considérable. On ne peut pas communiquer sur notre festival, puisqu'aucun groupe n'est certain. Notre festival rock repose essentiellement sur des groupes étrangers. On ne sait pas s'ils pourront venir ou non."

"Pourra-t-on survivre à une annulation ? Ce serait très dur pour un jeune festival comme le nôtre. Quant à tout repousser au mois de septembre ou d'octobre, on va se retrouver en concurrence avec tous les gros festivals qui vont décider de la même chose. Tout cela en période de rentrée, ça ne semble pas possible."