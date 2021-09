Louverné : Patrick Barreau est l'un des 100 meilleurs cavistes de France

A l'entrée de la cave, un panneau indique "Merci à l'hebdomadaire Le Point qui classe notre cave de Louverné parmi les 100 meilleurs cavistes de France parmi plus de 4 000". Pourtant loin d'être fanfaron, Patrick Barreau assure que "c'était complètement une surprise" : "Des gens ont dû passer mais nous ne nous en sommes pas rendus compte. Mais je suis ravi de cette nouvelle, vraiment ravi !"

Le magazine Le Point a dressé la liste des 100 meilleures adresses pour se procurer du vin, dans une volonté de mettre un coup de projecteur sur cette profession, et Patrick Barreau est le seul en Mayenne. Installé depuis une trentaine d'années en Mayenne, à Saint-Jean-de-Mayenne, puis à Mayenne et maintenant à Louverné, il gère toujours sa cave à 62 ans. "Je suis arrivé par hasard en Mayenne en 1995 car je suis Vendéen d'origine et les Mayennais aiment le vin !"

"Une grande école d'humilité"

Les Mayennais excellent quand il s'agit de gastronomie. Leur réputation n'est plus à faire quand il s'agit de galettes-saucisses et de rillettes, avec pas moins de deux records du monde. Mais même dans un département où on produit très peu de vin, les habitants parviennent à se distinguer.

"Ca touche un peu à l'ego de savoir qu'on fait partie des meilleurs. Mais vous savez, c'est une grande école d'humilité, on est tout petit devant un verre de vin." Patrick Barreau se dit surtout satisfait pour ses clients, qui lui font confiance depuis de nombreuses années. Il attire même une clientèle venant de plus loin, même de région parisienne.

S'il devait sortir une chose de ce classement parmi les meilleurs cavistes de France, ce serait que "le vin est à la portée de tout le monde, c'est pas parce que vous achetez un vin à 25 ou 30 qu'il sera meilleur qu'un produit à 5 euros". Il en a pour tous les prix, et parfois moins cher qu'en grande surface, insiste-t-il. "Il faut tester les cavistes qui sont à côté de chez vous, leur faire confiance et laisser une affinité se créer."