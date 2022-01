Louvre : le Scribe accroupi prêté au musée de Lens pour un an

L'annonce a été faite ce lundi par l'Elysée et le musée du Louvre : le Scribe accroupi, l'une des sculptures les plus connues du musée parisien, est prêtée au Louvre-Lens. Une belle manière de célébrer le 10e anniversaire du musée lensois, et de lancer l'exposition sur l'Antiquité égyptienne.