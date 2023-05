Louvre Lens : Marie Lavandier quitte la direction du musée "avec une gratitude immense"

France Bleu Nord: De quoi êtes vous la plus fière aujourd'hui? Au terme de ces quasiment sept années que vous avez passées à la tête du Louvre-Lens?

Marie Lavandier: Je suis fière d'avoir dirigé ce musée et d'avoir eu cet honneur parce que j'ai toujours trouvé que c'était un projet magnifique. C'était un pari compliqué, d'autant plus magnifique qu'il était compliqué d'implanter ici, non pas un petit Louvre, mais un autre Louvre. Et de prouver qu'avec cette collection extraordinaire, une des plus belles du monde, on pouvait aussi contribuer à réinventer un territoire et toucher aussi un public très varié, très diversifié, plus que celui qu'on a l'habitude de toucher dans les musées. J'étais très fière d'y participer.

Comment s'est concrétisée votre volonté de diversifier le public?

Ça s'est traduit par une volonté au quotidien de mettre le public au cœur de tous les projets du musée du Louvre. Ça s'est traduit par la mise en place d'un projet scientifique et culturel pour lequel on a voulu vraiment faire participer non seulement toutes les équipes, non seulement tous les partenaires qui sont nombreux ici, mais aussi les visiteurs et puis aussi ceux qui ne venaient pas au musée, les habitants. Et donc, c'est un projet qui a été rédigé à 1200 personnes et qui nous a amené à travailler de plus en plus avec les publics, encore une fois au cœur du musée, jusqu'à cette exposition participative "Intime et moi" qui a fermé il y a quelques jours et qui a été portée par des jeunes du territoire qui en ont été les commissaires, les inventeurs, ce sont eux qui ont choisi les objets pour évoquer un propos, là encore, qui leur revient.

Vous avez parlé de ce public local que vous avez su faire venir au Louvre Lens. Concrètement, ça veut dire qu'il y a plus de visiteurs locaux au Louvre Lens que dans la moyenne des autres musées.

Déjà, il y a beaucoup plus de visiteurs que dans la plupart des autres musées de taille ou d'implantation similaire au musée du Louvre lance avec des chiffres qui aujourd'hui se stabilisent autour de 500 000 visiteurs par an. Et puis, effectivement, on a une fréquentation qui est à plus de 70 % d'origine d'origine régionale. On a quelques chiffres qui sont très étonnant. Par exemple, il y a 300. 000 visiteurs qui sont venus de Lens pour visiter le Louvre Lens depuis dix ans. Vous allez me dire qu'il n'y a que 30.000 habitants à Lens. Eh bien ça veut dire qu'effectivement, en moyenne, un Lensois vient ici au musée tous les ans. Ce sont des chiffres totalement exceptionnels.

Vous parlez beaucoup de collaboration, de travail avec les gens, mais quel a été votre "truc" pour les faire venir?

Mon truc, ça a été de dire : "la relation d'abord!". C'est-à-dire ils viendront quand ils voudront, ils viendront quand ils le sentiront, ils viendront quand ils en auront envie. Mais d'abord, notre travail, c'est d'aller les voir nous. Donc toute une politique de travail hors les murs très importante du musée. Nous sommes par exemple allés récemment dans les centres commerciaux. Ce sont en quelque sorte des preuves d'amour, une volonté de tendre la main, d'aller se présenter, y compris dans l'espace urbain, avec un groupe de médiateurs qui s'appelle Les Interrupteurs, qui intervient un peu partout, y compris pendant le pendant la pandémie, évidemment, où on a eu cette obsession de garder le contact avec des feuilletons dans la presse écrite, avec des cartes de vœux faites spécialement pour nos voisins, distribués dans les boîtes aux lettres, avec ensuite la reprise du Café des voisins mensuel où les voisins viennent au cœur du musée.

On a vu aussi toute les disciplines trouver leur place au Louvre Lens, de la danse jusqu'à la musique Metal! C'était une volonté de l'ouvrir à toutes les disciplines?

Oui, c'est dans la conception même du musée, pensé comme une véritable cité culturelle, qui essaye de lever les effets de seuil, qui ouvre par exemple son parc tous les étés avec par exemple "Parc en Fête" avec beaucoup d'animations, de jeux sportifs aussi pour les enfants. Effectivement, le musée du Louvre se pense avant tout comme un lieu partagé. L'autre axe très important, c'est qu'on n'a jamais cessé ici de nous interroger sur ce à quoi pouvait servir le musée au-delà du champ éducatif et culturel habituel des musées. Est ce que justement un musée, par exemple, ça peut aider à trouver un emploi? On a beaucoup travaillé avec Pôle emploi sur ce sujet. Est ce que ça peut aider à être en bonne santé? De quelle manière? A chaque fois, il faut essayer d'inventer des usages nouveaux, des usages évidemment utiles à chacun de cette merveilleuse collection, de ce merveilleux bâtiment, de ce merveilleux parc pour les gens qui vivent à côté.

Avez-vous un regret?

Est ce que j'ai un regret? Non, parce que je vais revenir souvent dans ce musée pour voir ce qu'il devient. Parce que j'emmène dans mon cœur tout ce qu'il y a été osé, porté au quotidien, avec une équipe formidable. Et puis, parce que je vais essayer de faire peut-être profiter d'autres aussi de tout ce que j'ai appris et reçu ici. Donc pas de regrets, pas d'autosatisfaction non plus, mais une gratitude immense.

