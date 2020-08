A Auxerre, les petits coeurs sur les murs se retrouvent sur des bouteilles de champagne ou des voitures

En vous baladant dans les rues d'Auxerre, vous avez sans doute vu ces petits cœurs avec des mots d'amour sur les portes ou les murs. C'est l’œuvre du graffeur qui se fait appeler In Love et qui veut rester anonyme. Mais sa notoriété ne cesse de grandir

In Love, c'est son nom d'artiste. Il veut rester anonyme, du moins pour le moment. Son premier Graff date , d'il y a 3 ans. C'était à Paris. "C'était une déclaration d'amour pour la femme que j'aime. Je savais que ça allait lui plaire. Et ça lui plait toujours."

. © Radio France - Damien Robine

A Auxerre, où il vit la moitié du temps, il fait la même chose. Des dizaines d'arbres cœurs ont vu le jour. De préférence la nuit . Car graffer sur les murs est illégal. Mais même la nuit , il lui arrive de se faire surprendre. "Et notamment nos amis les gendarmes. C'est arrivé une fois. Ils m'ont fouillé et averti que je risquais une amende. Et puis il y a les promeneurs. 90% apprécient, les autres rouspètent un peu en disant que ce sont leurs impôts qui vont servir à nettoyer, si c'est nettoyé. Mais les cœurs font tout passer. En général, on me dit c'est cool, continuez."

. © Radio France - Damien Robine

Une marque de champagne, de basket, et Renault veulent des petits cœurs

Et le message d'amour ne plait pas qu'aux passants. Grâce aux photos postées sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, des collectionneurs, des particuliers lui commandent des œuvres . Ses cœurs se retrouvent sur toutes sortes d'objets , dans des expositions. Des marques font également appel à lui. "Du champagne, des baskets et aussi Renault qui m'a demandé de graffer leur showroom et deux voitures sur les Champs Élysées à la Saint Valentin. Ce sont des gens qui viennent à moi, c'est agréable. Vu que moi à l'origine, c'est une déclaration d'amour, et donc la démarche, entre guillemets, commerciale, est délicate. "

. © Radio France - Damien Robine

Vous pouvez découvrir une partie des œuvres d'In Love dans les rues d'Auxerre bien entendu. Mais aussi dans une exposition à l'usine du Drapeau de Flateurville sur le bord de l'Yonne. Et sur Instagram