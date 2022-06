Low Tech Festival : l'innovation au service de l'environnement

Depuis le 25 juin se tient à Concarneau le Low Tech Festival. Organisé à l'occasion du retour du bateau-laboratoire de l'association après six ans d'expédition, le festival veut plonger le grand public dans l’univers des low-tech et de ses innovations.

Depuis le 25 juin, le Low Tech Festival a pris place à deux pas de l'entrée de la ville close à Concarneau. L'enjeu ? Montrer aux festivaliers comment réduire leur impact environnemental sans rogner sur leur confort. On appelle ça la low-tech.

La low-tech, c'est quoi ?

C'est l'ensemble des objets, des techniques, des savoir-faire et même des courants de pensée, qui intègrent la technologie selon trois grands principes : utile, accessible et durable.

Une maison écolo et un bateau-laboratoire

Les activités sont nombreuses sur le Village du Low Tech Festival. Des expositions, des concerts, des ateliers de cuisine basse consommation, et même des conférences. Si le vélo-baffle fait son effet, les stars les plus attendues du festival sont la _tiny house_, une petite maison écologique et le Nomade des Mers, le bateau-laboratoire du Low Tech Lab.

Les festivaliers peuvent visiter le navire. Après six ans d'exploration et 25 escales, l'équipage du catamaran a ramené à son bord des innovations durables et solidaires du monde entier, visibles sur le Village du festival.

On peut aussi se projeter dans l'habitat du futur avec la tiny house. Cette maisonnette est équipée de douze low technologies comme le chauffe-eau solaire, les toilettes sèches ou la marmite norvégienne (une technique de fin de cuisson qui consiste à placer un récipient dans un réceptacle isolant, N.D.L.R.).

Clément Chabot, coordinateur du Low Tech Lab porteur du projet d’expérimentation “Habitat Low-tech”, a vécu dans cette tiny house pendant un an. Pour lui, cette maison n'a jamais autant été d'actualité : "Le résidentiel, c'est le premier consommateur d'énergie en France et le deuxième émetteur de gaz à effets de serre. La maison a quatre ans et au lieu de devenir obsolète, comme la majeur partie de ce qu'on nous propose aujourd'hui, _elle est plus performante d'année en année_, sans rien y faire".

Innovation et sensibilisation

Le Low Tech Festival accueille également des groupes scolaires. Au programme : visite du Nomade des Mers, de la Tiny House et chasse aux trésors pour découvrir les enquêtes et les expositions du Low Tech Lab.

Selon Molène Le Roy, chargée du volet pédagogique du festival pour le fonds de dotations We Explore, la sensibilisation de la jeune génération est essentielle : "On essaie de les sensibiliser sur le thème du _"faire mieux avec moins"_. Les jeunes apprennent en faisant. L'enjeu c'est qu'eux deviennent acteurs et qu'ils puissent voir que même à leur âge, au collège, ils peuvent mettre en place certaines choses chez eux."

Le Low Tech Festival dure jusqu'au dimanche 3 juillet inclus. Retrouvez ici toute la programmation.