Lucky Luke dédicace plus vite que son ombre chez Bulle !

Le personnage est éternel et intemporel, surnommé "l'homme qui tire plus vite que son ombre". Il s'agit bien sûr de Lucky Luke. Le célèbre justicier et son Colt 6 coups est de retour dans un nouvel album intitulé "Un cow-boy dans le coton", 81ème album de la série dont c'était ce vendredi 23 octobre la sortie nationale. Pour célébrer l'évènement avec les lecteurs, le dessinateur Achdé, qui avec Jul au scénario poursuit l’œuvre de Morris, est en dédicace au Mans. Cela se passe évidemment chez Bulle, à l'Espace Bis de 14h à 17h.

Un cow-boy dans le coton, 81ème album de Lucky Luke © Radio France - Julien JEAN

Mais dès vendredi, les fans du cow-boy solitaire ont pu rencontrer Achdé qui est d'ailleurs devenu dessinateur de BD grâce à Lucky Luke. Sa vocation est née à la lecture de l'album "Le Juge" publié dans le journal de Spirou en 1957. Soixante ans plus tard, c'est lui qui tient le crayon et sort déjà son 10ème Lucky Luke. Au fil des albums, le trait s'est perfectionné, dans le sillon de celui de Morris. Sur ce dernier opus, le sujet est quant à lui plus sérieux que la plupart des autres aventures de Lucky Luke. Dans "Un cow-boy dans le coton", il est question de la ségrégation raciale, page sombre de l'histoire US que l'Amérique n'est pas encore parvenue à tourner totalement.

Un héros immortel et une BD intergénérationnelle

Dans la salle de l'Espace Bis de la librairie Bulle, il y a des lecteurs de tous ages, de 5 à 85 ans, preuve de la popularité de Lucky Luke. "C'est assez dingue" réagit Achdé. "L'amour de cette série se transmet aux enfants, aux petits enfants, aux arrières petits enfants. Et chacun y trouve son compte. Lucky Luke, il y a plusieurs niveaux de lecture, ce qu'avait instauré Goscinny. C'est à dire que vous pouvez le lire comme un enfant, un western 1er degré avec du pan-pan et puis quand vous grandissez et que vous vieillissez, vous découvrez plus de subtilités et de dessous cachés".