Ludovic, un habitant de Louviers, ne manquera pas le dernier JT de Jean-Pierre Pernaut

C'est une page qui se tourne, Jean-Pierre Pernaut va présenter ce vendredi son dernier journal télévisé de 13h sur TF1, après 33 ans aux manettes. Il a annoncé sa décision mi-septembre à 70 ans. JPP, un ambassadeur des régions, son journal fait voyager les téléspectateurs à la découverte du patrimoine et de la gastronomie française, un journal regardé par plus de cinq millions de personnes chaque jour.

J'ai toujours eu Jean-Pierre Pernaut au journal télé

Et notamment par Ludovic Georgeault, 47 ans, un habitant de Louviers dans l'Eure, fidèle parmi les fidèles. Ludovic est un vrai fan depuis 33 ans, "j'ai connu Yves Mourousi, et puis Jean-Pierre Pernaut est arrivé, et depuis toute ma jeunesse en fait, j'ai toujours eu Jean-Pierre Pernaut au journal télé. Quand je suis là, c'est 13h moins 5, devant la télé, chut, on écoute et on regarde".

Il dit ce que les gens pensent tout bas

Alors pourquoi aime-t-il le JT de Jean-Pierre Pernaut ? "Il s'occupe plus des régions, son journal est plus personnalisé que les journaux classiques. Ca fait du bien, ça nous évade aussi, on découvre notre belle France", ajoute Ludovic, qui aime aussi le style "JPP", "il n'y va pas par quatre chemin en fait, il est vraiment comme nous. Il dit ce que les gens pensent tout bas, qui pique un peu, mais qui fait toujours plaisir", sourit-il.

Alors quand Pernaut a annoncé son départ, "on a pleuré, c'est vrai qu'on l'a toujours eu tous les jours, donc ça fait bizarre, je pense que ça va être dur".

Pour autant, JPP ne va pas tout de suite raccrocher. Il va lancer avec le groupe TF1, la "JPP TV", une plateforme en ligne qui contiendra les sujets régionaux créés par TF1 ou encore une émission hebdomadaire sur LCI baptisée "Jean-Pierre et vous". TF1 a choisi, pour remplacer Jean-Pierre Pernaut, Marie-Sophie Lacarrau qui prendra les rennes du JT de TF1 début janvier, après avoir présenté celui de France 2 depuis 2016.