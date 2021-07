Lumière ! à l'abbaye de Noirlac

A Noirlac, pas de numérique, mais une vraie lumière née de diapositives de verre. Une technique en corrélation avec la spiritualité de cette abbaye cistercienne. Un événement à ne pas manquer cet été. Une première approche avait été proposée l'été dernier. Cette année, l'expérience est élargie. Les motifs des diapositives de verre s'inspirent des jardins de Noirlac, récemment aménagés : " On fait des moulages de végétaux qu'on vient ensuite reproduire en verre " explique Julien Guiller, artiste verrier : " Il y a aussi des diapositives qui sont plus abstraites. On a beaucoup travaillé sur les parties XVIIIeme à l'extérieur, également sur le cloître où on a porté un effort particulier. On a une esthétique assez sobre qui se rapproche assez de l'esthétique cistercienne. Cette abbaye, c'est le lieu idéal pour nous. On se laisse guider par le bâtiment. C'est très agréable de mettre en lumière de tels monuments."

Une diapositive de verre © Radio France - Michel Benoit

Ces projections s'inspirent du procédé de la lanterne magique du XVIéme siècle. A l'époque, on projetait des images éclairées par une bougie, ensuite ce fut avec une lampe à huile, puis à pétrole avant que le cinéma ne remise cette technique au placard. Au XXIéme siècle, les diapositives de verre sont beaucoup plus élaborées : " La grosse innovation par rapport aux siècles passés, c'est que nous, le verre est travaillé en relief et dans la masse " décrit Julien Guiller. " Il a fallu mettre au point des techniques pour cela. Stéphane Petit, à Chartres, a beaucoup fait de recherches pour y parvenir. Ce relief dans le verre, c'est ce qui va donner la texture, la matière et la lumière. La difficulté, c'est que quand on chauffe le verre à très haute température, il a tendance à perdre sa transparence. On a réussi à trouver une solution."

L'un des projecteurs utilisés à Noirlac © Radio France - Michel Benoit

Dix-huit diapositives de verre habillent les pierres intérieures et extérieures de l'abbaye cistercienne : " On crée des tableaux lumineux. On en projette un ensemble pour penser un parcours. Ce ne sont pas les images qui bougent, mais les visiteurs qui se déplacent pour s'imprégner de l'atmosphère. C'est beaucoup plus immersif finalement que ce qu'on peut connaître dans les autres techniques." insiste Julien Guiller.

Le cloître sera particulièrement mis en valeur - abbaye de Noirlac

Une lumière très authentique. Beaucoup de subtilité qui ne cache pas les détails architecturaux, bien au contraire, estime Marine Thévenin, responsable des projets artistiques à Noirlac : " Je trouve que cette technique magnifie encore plus l'architecture que les techniques numériques. Cela permet même de faire ressortir des détails dont on n'avait même pas idée, même nous qui travaillons ici chaque jour depuis des années." Une ambiance sonore accompagnera votre flânerie. Entrée pour Lumière ! à Noirlac : 5 euros (gratuit moins de 12 ans, à partir de 19H30 avec possibilité de pique-niquer sur place.