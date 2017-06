Luna Park en centre-ville de Limoges, c'est mieux ou pas ?

Cette année, le Luna Park s'est installé en plein centre-ville de Limoges, dans le jardin d'Orsay. Exit le parc des expos. Forains, commerçants, public... Qu'en pensent-ils ?

Du 3 au 18 juin, le jardin d'Orsay est transformé en fête foraine. Le Luna Park a pris ses quartiers ce weekend avec, entre autres, la fameuse grande roue.

"Le but d'une fête foraine c'est la convivialité, en cœur de ville"

Claude sur son stand de tir à l'arc est ravi : "Matériellement, nous sommes mieux placés, plus à la vue. Au parc des expos, on est moins visible alors que là les gens viennent toujours faire un tour en ville. Le but d'une fête foraine, c'est la convivialité, en coeur de ville. Je pense que les municipalités commencent à comprendre que pour animer un centre-ville il faut ça."

Même sourire chez Norman Serre, le responsable du Luna Park : "Ce jardin est formidable. On attire une autre clientèle, qui n'aurait peut-être pas quitté le centre-ville. En plus, il y a les arrêts de bus à côté. Cette année, on a essayé de rendre la chose plus familiale, pour les petits." Que les grands se rassurent, il y a quand même deux, trois manèges à sensations : "La tour qui monte à 33 mètres de haut notamment. Avec les pieds dans le vide."

"23 heures, c'est rien, on n'est pas couché en été"

Et les commerçants ? Ils en pensent quoi ? "Moi je trouve ça très bien", explique Anita dans sa boutique rue des arènes. "Un peu d'animation, ça ferme à 23 heures on n'est pas couché en été à cette heure-ci." Certains riverains râlent, les forains s'adaptent. La sono est coupée tous les soirs à 19 heures. "C'est une bonne expérience, il faut essayer. Avant le jardin était beaucoup plus animé. Beaucoup de commerces ferment, les gens râlent quand il ne se passe rien", estime de son côté Frédéric, le fleuriste juste en face.

La fête foraine c'est jusqu'au 18 juin dans le jardin d’Orsay. Ouverte en semaine de 16 heures à 22 heures, et le weekend de 14 heures à 23 heures. Le mercredi de 14 heures à 22 heures.