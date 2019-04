Lunéville, première "Ville d'Art et d'Histoire" de Meurthe-et-Moselle

Lunéville décroche le label "Ville d'art et d'histoire". Une reconnaissance du ministère de la Culture. C'est une première en Meurthe-et-Moselle.

Lunéville

La Meurthe-et-Moselle n'avait pas de "Ville d'art et d'histoire". C'est fait désormais : Lunéville a décroché ce label mercredi 17 avril après avoir défendu son dossier devant une commission au ministère de la Culture, à Paris.

"Un document important de 120 pages, un travail collectif de plusieurs années", souligne Jacques Lamblin, le maire de Lunéville qui ne cachait pas sa satisfaction, au sortir de cet "examen de passage". Le ministère reconnaît ainsi la valeur du patrimoine lunévillois - le château de Lunéville, la synagogue, la Maison du Marchand, l'église Saint-Jacques et le petit château du Prince Charles sont tous classés aux Monuments historiques - les savoir-faire, comme la broderie perlée, l'ébénisterie et la ferronnerie d'art, et leur transmission.

Pour Lunéville, c'est un gage de qualité et de visibilité. En Lorraine, le label "Ville d'art et d'histoire" est détenu également par Metz, Bar-le-Duc et le Pays d'Epinal.