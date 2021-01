Lupin: tournage manqué pour Omar Sy et la série en Auvergne

C'est une partie du cinquième épisode (le dernier diffusé pour le moment) qui devait attirer les acteurs en Auvergne. Le héros, Assane Diop, joué par Omar Sy, prend le train entre Paris et Le Havre, en compagnie de son ex-femme (Ludivine Sagnier) et de son fils. Pas une simple scène mais pratiquement un quart d'heure de film dans le train où Omar Sy offre un cadeau à son fils, se bagarre avec un méchant, téléphone aux policiers, etc...

Une longue séquence dont le tournage aurait dû se faire à bord d'un Paris - Clermont. Les trains sont les mêmes, à quelques détails près. Les paysages qui défilent rapidement en arrière plan ne sont pas si différents. La ligne longe même par moment la Loire, qui peut très bien passer pour la Seine. Quatre voitures voyageurs supplémentaires pour le tournage devaient être ajoutées à une rame commerciale, qui comporte sept voitures voyageurs, pour ne pas mélanger passagers et tournage.

Arrêté par le confinement

La série devait être tournée au cours de plusieurs allers-retours entre Bercy et l'Auvergne. Tout était calé pour un tournage du 16 au 21 mars 2020, en plein début du confinement. Il a fallu tout annuler et trouver une solution de replis plus simple pour assurer la sécurité sanitaire . Le tournage s'est donc fait quelques semaines plus tard dans une rame immobile, installée sur le triage de Villeneuve-Saint-Georges. Le train passait sous un tunnel d'échafaudages abritant un fond vert où défile le paysage, invisible pour le spectateur.

Le tournage s'est fait à bord d'un train à l'arrêt - @TEE

Pas de tournage sur la ligne du Bourbonnais (le surnom de la ligne Paris - Clermont), sauf à l'arrivée du train. Omar Sy descend sur le quai que les habitués de la ligne ont reconnu au premier coup d’œil. La gare du Havre où il est censé arriver, est en fait celle de Paris - Bercy.