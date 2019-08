Lussas : un village boosté par le film documentaire

Lussas, France

Le village de Lussas en Sud Ardèche s'apprête à multiplier par quatre sa population à partir de ce dimanche. 5.000 festivaliers sont attendus pour la 31ème édition des états généraux du film documentaire. Des films documentaires d'auteurs sont projetés toute la semaine jusqu'au 24 août. Une aubaine pour les commerçants. Régine par exemple : son fils est producteur de fruits et elle sait qu'elle va vivre une semaine difficile: ils ont installés leur stand dans la rue principale du village et ils vendent leur production aux festivaliers.

Nous on est très content et les parisiens sont étonnés des prix qu'on pratique explique Régine.

Mais le film documentaire à Lussas, ce n'est pas qu'une semaine par an : c'est toute l'année. Depuis quarante ans, deux enfants du pays Jean-Marie Barbe et Jean-Paul Roux devenu maire de Lussas ont développé cette activité. Résultat: des sociétés de production se sont installées et ils sont parvenus à implanter un master 2 de réalisation qui dépend de l'université de Grenoble. Au total cinquante emplois ont été créés.

Des emplois induits

La conséquence, c'est que le commerce de proximité n'a pas quitté le village comme dans de nombreux villages de cette taille. Il y a à Lussas, deux bars restaurants, un coiffeur, une épicerie, une boulangerie entre autre. Comme explique Patrick, un des deux restaurateurs les retraités peuvent rester au pays sans problème.