Lutte contre le cancer : pas de course "La Chamalièroise" cette année

Pas de Chamalièroise cette année encore donc. La course solidaire en faveur de la lutte contre le cancer est de nouveau annulée pour cause de crise sanitaire. Une course très appréciée (près de 1 500 inscriptions en 2019).

L'événement 2021 sera virtuel dimanche 30 mai et sera à suivre sur Facebook à partir de 10h avec le coach Olivier Petel qui proposera une heure d'entrainement à retrouver sur internet.

Il sera toujours possible de soutenir la cause en s'inscrivant dès aujourd'hui (mercredi) en passant par le site Internet de la Ville www.ville-chamalieres.fr. Droits d'inscription : 10 euros.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il est possible de s'inscrire sur papier libre à adresser au secrétariat de la Maison des Associations (11 rue des Saulées - 63400 CHAMALIERES). Les chèques devront être à l'ordre du Trésor Public.