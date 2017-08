Musicalarue : la soirée de lundi sera en partie remboursée

Dans les Landes, la 28e édition du Festival Musicalarue s'est terminée ce lundi soir. Un festival un peu écourté à cause des orages, mais qui encore une fois le plein, près de 50.000 festivaliers en trois jours ! Pour la soirée de lundi, il y aura un remboursement partiel.

Quasiment 50.000 festivaliers en trois jours sont venus applaudir Véronique Sanson, Michel Fugain ou encore Yves Duteil... La petite commune de Luxey, 700 habitants, a encore fait le plein de son, de musiciens et d'artistes de rue cette année. Le festival Musicalarue, qui s'est terminé lundi soir sous un orage très violent, a livré ses premiers chiffres et la direction du festival les trouve satisfaisants, c'est autant que l'an dernier (environ 48.000 personnes soit 16.000 par soir), alors même que tous les concerts ont été annulés à 23H lundi soir à cause des intempéries.

Une procédure de remboursement pour les festivaliers impactés est mise en place, vous pourrez vous faire dédommager d'une partie du billet, et vous faire rembourser les jetons de boissons / nourriture que vous n'auriez pas pu échanger en partant lundi soir.