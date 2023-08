Luynes, à l'assaut de l'Amérique du 7 au 10 septembre

Les Narvalo's Bikers vous donnent rendez-vous pour la 8ème édition du Festival Luynes, à l’assaut de l’Amérique avec France Bleu Touraine vous étonnera une nouvelle fois du 7 au 10 septembre prochains. Quatre jours de concerts avec du blues, du rock ou encore de la country. Vous pourrez aussi assister à de nombreuses animations avec par exemple, une veillée chez les Indiens, des ateliers de danse country, des ballets aériens ou encore de grands shows aux couleurs de l’Amérique. Il y aura aussi un grand village d’exposants, des espaces de restauration et des food-trucks. Il y aura des autos, des motos, et aussi un grande fête foraine qui sera installée sur le site pour l’occasion et quelques belles surprises.

"Luynes, à l'assaut de l'Amérique" , c’est le plus grand festival américain gratuit. Vous y êtes invités en famille ou encore avec vos amis pour y passer un agréable moment. Un nouveau run motos et autos sera organisé, le tout dans les règles de sécurité les plus strictes, escorté par la gendarmerie nationale.

Parmi les concerts, il y aura un Tribute a AC/DC avec The Jack Tribute , mais aussi Big Yaz Explosion , Sab et les Crazy Birds , un tribute à Elvis Presley avec Chris Agulo , encore un tribute au groupe Queen avec Kind of Queen et la présence exceptionnelle de Norbert KRIEF , tout aussi connu avec le surnom de Nono, co-fondateur du groupe Trust, il a aussi été l’un des guitaristes de Johnny Hallyday. Retrouvez tout le programme : ici.

En participant à la grande tombale du festival, vous pourrez peut-être repartit au guidon d’une fabuleuse Harley-Davidson HD FORTY-EIGHT, d’autres lots seront mis en jeu.

France Bleu Touraine, vous fera vivre en direct l'événement, le vendredi 8 septembre de 16 à 19h00.