Après deux années de travaux, la piscine de Luynes s'est dotée d'un bassin nordique. C'est ainsi que l'on appelle un bassin en extérieur, ouvert toute l'année et chauffé à 28 degrés, même l'hiver ! L'ouverture a eu lieu hier, vendredi, à 10h.

La piscine a été totalement rénovée. Placée sur un terrain pentu, elle est désormais située sur une dalle de plus de 2 000 mètres carrés, où tout est sur le même niveau. Le bâtiments fait neuf mètres de haut. Totalement vitré, et donc très lumineux, il fait la part belle à l'ouverture sur l'extérieur.

Deux saunas ont été construits, dans un nouvel espace bien-être © Radio France - Théophile Pedrola

Le bassin situé en plein air sera accessible toute l'année. "L'hiver, un petit couloir d'eau intérieur permettra d'accéder dehors, sans se mettre en maillot à l'extérieur", précise Nicolas Rouleau, l'architecte qui a pensé l'endroit. Le bassin est d'un taille standard : 25 mètres de long et six lignes d'eau, d'une profondeur allant d'1,4 mètre à 2,2 mètres. Le maire de Luynes, Bertrand Ritouret, espère vite retrouver la fréquentation d'avant-travaux : près de 10 000 entrées par mois les jours d'été.

En plus du nouveau bassin, désormais en inox et non plus carrelé, de nouveaux équipements de loisirs ont été construits : deux saunas, un hammam, un jacuzzi extérieur et deux douches massantes. Un investissement de 6,9 millions d'euros pour la métropole de Tours.

Malgré les nouvelles installation de loisirs, la piscine est plutôt vouée à un public de sportifs, selon Marie-France Beaufils, vice-présidente de la Métropole déléguée aux équipements sportifs : _"La pratique sportive y sera très développé car les sportifs sont les plus à l'aise dans un bassin nordique. Ce sera un lieu d'apprentissage pour les enfants des écoles les plus proches. _Nous voulons être en capacité d'accueillir des compétition de dimension départementale. Il y a des contraintes de taille de bassin imposée par la fédération, que nous respectons dans ce nouveau bassin."