Lycéen et déjà écrivain en Vendée

Né en 2007 en Algérie Chakib Baho qui a perdu sa mère à cinq ans a été élevé par ses grands-parents. Arrivé à l'âge de 11 ans en France ce passionné de lecture et d'écriture vient de publier un premier roman intitulé "L'ascension des damnés" (chez Vérone éditions)

"Je voulais vraiment libérer mon imagination"

"Depuis que je suis tout petit mes grands-parents m'ont raconté beaucoup d'histoires. Je les écoutais religieusement" raconte l'adolescent. "Et puis j'ai commencé à m'intéresser de moi-même à la littérature Charles Perrault, Jules Verne, puis Romain Gary, Albert Camus, Ernest Hemingway, puis Kafka (...) J'ai commencé à écrire moi-même à six-sept ans. Je voulais vraiment libérer mon imagination, libérer ce que j'avais sur le cœur, comme un enfant le ferait. Mais pour le coup, en écrivant. Et puis, au fil des années, j'ai compris que c'était pour combler en quelque sorte le vide que m'a laissé ma mère parce que c'est difficile. Et puis ça m'aide à me réconcilier avec moi même. C'est nécessaire".

Le roman de Chakib Baho raconte l'histoire d'un jeune adulte qui rêve d'un monde meilleur. "Ça raconte l'histoire d'un jeune adulte qui s'appelle Adèle, qui vit dans le dénuement total. Il est très pauvre, il veut un monde meilleur et un jour, il est téléporté dans un univers parallèle ou il rencontre des personnes qui prônent son idéal de vie. Et sa mission est de transmettre toutes ses valeurs dans son monde originel. "

