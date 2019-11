Lyon : découvrez les installations à ne pas louper à la Fête des Lumières 2019

La Fête des Lumières se déroule les 5, 6, 7 et 8 décembre 2019 à Lyon. Trentre-six installations lumineuses sont proposées sur la Presqu'île, Croix-Rousse, le long de la Saône et du Rhône, à Fourvière ou dans le Vieux-Lyon. Pour en prendre plein des yeux, découvrez notre sélection.

La Fête des Lumières se tient durant quatre jours à Lyon, du 5 au 8 décembre. Dans les rues, les places, les fontaines, les collèges ou lycées, les bâtiments officiels, parcs, musées, sur les façades et statues, les couleurs projetées vous feront découvrir Lyon comme vous ne l'avez jamais vu. La manifestation existe depuis le 8 décembre 1852 et rassemble cette année trente-six installations lumineuses.

• Rendez-vous de 19 à 23 heures jeudi et dimanche, et de 20 heures à minuit vendredi et samedi. Les installations sont concentrées dans un périmètre qui couvre Fourvière, le Vieux-Lyon, la Presqu'île, Bellecour, Cordeliers, République, Opéra, Hôtel de Ville et les pentes de Croix-Rousse.

• La prévisions de Météo France annoncent un temps très nuageux voire pluvieux de jeudi à dimanche. N'oubliez donc pas votre parapluie !

• Pour vous déplacer, les fréquences du métro, du tramway et de certaines lignes de bus sont renforcées. Les 5, 6 et 7 décembre, les trajets sont illimités de 16 heures à la fin de service avec le ticket « TCL en Fête » au prix de 3,10 euros. Le 8 décembre le réseau TCL est gratuit dès 16 heures.

• Consultez la carte des installations.

Gare Saint-Paul

La façade de l'édifice religieux va vous rappeler des œuvres de Magritte, Dali, des rêves absurdes ou même l'univers d'Alice au pays des merveilles.

Pont Bonaparte

Deux sculptures souples, deux colosses lumineux vont pousser ou s'appuyer sur le pont.

Collège Jean-Moulin

Le bâtiment va être habillé par dix artistes, étudiants ou indépendants, sélectionnés pour leurs compositions très colorées voire flashy.

Sur les rives de Saône

C'est un des moments forts de cette édition de la Fête des Lumières. Dimanche 8 décembre dès 19 heures, 20 000 petites embarcations vont parcourir le fleuve. L'œuvre intitulée "Une rivière de lumières" évoque la tradition originelle des lumignons, celle des processions qui avaient lieu lors des siècles passés sur la Saône.

Les quais de Saône - © Ville de Lyon / Fête des lumières

Cathédrale Saint-Jean

L'installation lumineuse va investir toute la façade de la cathédrale. A la fois sonore et visuelle, sur l’origine du monde, les projections vont colorer et végétaliser l'édifice.

Place Sathonay

Dix-huit modules, disposés en cercle autour de la statue, diffusent des signaux sonores et lumineux composant des mots.

Colline de Fourvière

L'œuvre poétique de CozTen nous présente des cueilleurs de nuages. C'est en fait une famille de géants qui part récolter des nuages pour arroser une fleur de lumière, symbole fragile d’une nature en péril.

La Colline de Fourvière - © Ville de Lyon / Fête des lumières

Temple du Change

Des éclairs concentriques et des spirales vont bouger sur la façade, comme des fleurs multicolores et éphémères.

Rue Edouard-Herriot

Des sphères dorées suspendues, surplombées de panaches ailés, étincelants. Ces arches lumineuses or et argent pourraient presque nous faire penser aux cornes d'un animal imaginaire.

Place des Terreaux

C'est toujours un des lieux incontournables de la Fête des Lumières. L'installation lumineuse investit toutes les façades de la place, un conte raconté aux enfants et aux parents, avec des personnages imaginaires qui se baladent tout autour de nous.

La place des Terreaux - © Ville de Lyon / Fête des lumières

Place des Jacobins

Des nappes de lasers bleus viennent inonder et remplir tout le volume de la place. La scénographie rappelle la brume, le vent et la pluie

Théâtre des Célestins

Des particules de lumières virevoltent à toute vitesse, un peu comme des étincelles, des insectes, des petites étoiles filantes. Elles finissent par s’assembler en un nuage au centre de la place.

Grand Hôtel-Dieu

Dans une atmosphère brumeuse, ce sont des sabres lumineux, des bras, des bâtons, ils sont au nombre de vingt, articulés par des machines. Le ballet lumineux est porté par une composition originale de Lucie Antunes.

Place Bellecour

Cette prairie éphémère autour de la statue de Louis XIV regroupe des plantes vertes lumineuses de quatre mètres de haut. Des créatures volantes s'en échappent. C'est un peu comme si vous aviez la taille d'une fourmi, perdu dans une pelouse durant l'été, vous serez tout petit dans un monde végétal monumental.

Place Bellecour - © Ville de Lyon / Fête des lumières

Rue de la République

Passez-y pour admirer les 300 physalis, ce sont comme des lys ou gentianes, des bouts de fleurs lumineuses, bleues, jaunes ou violette. Bien sûr, elles changent de couleurs. Levez la tête !

Hôtel de ville

La cour de l'hôtel de ville vous plonge au fond d'une piscine, avec des algues, des reflets de la surface de l'eau, couleur bleu, émeraude, vert clair.

L'hôte de ville de Lyon dans,la 1er arrondissement - © Ville de Lyon / Fête des lumières

Place Antonin-Poncet

Une structure conique, semblable à un toit flottant, est installée au centre de la place. Ces cordons blancs lumineux paraissent flotter comme en apesanteur.

Place de la République

Des silhouettes d’immeubles se dressent en ombres chinoises autour de la place plongée dans le bleu, avec 1200 nouvelles fenêtres sur le bord desquelles 5000 lumignons scintillent. Sur l’eau, des bougies flottantes illumineront le centre de la place.

Place de la République - © Ville de Lyon / Fête des lumières

Place Louis-Pradel

La place qui jouxte l'opéra sera assortie au toit rouge de l'édifice. En plus, cinq lustres de six mètres sur six sont posés à même le sol. Chaque luminaire arbore vingt abat-jours sur des branches tentaculaires.

Parc de la Tête d'Or

Des êtres lumineux passent d'arbre en arbre, se faufilent dans une installation musicale et lumineuse, chaude et froide, bleue et orangée.

La parc de la Tête d'or - © Ville de Lyon / Fête des lumières

