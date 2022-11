M, Benjamin Biolay, Selah Sue, Adé : le Printemps de Bourges 2023 dévoile sa programmation

Il y aura encore du beau monde sur les scènes du Printemps de Bourges. Une première partie de la programmation de l'édition 2023 a été dévoilée ce mardi matin par les organisateurs. Et on a déjà hâte de se retrouver dans la cité berruyère du 18 au 23 avril prochain pour profiter de magnifiques concerts. Plusieurs têtes d'affiches ont été annoncées : M, Benjamin Biolay, Juliette Armanet, Gazo, Hamza, Disiz, Adé, Selah Sue ou encore Tiakola. On savait déjà que le rappeur Lomepal serait sur la scène du W le 19 avril. La billetterie va ouvrir jeudi 1er décembre à 11 heures.

Comme à son habitude, le premier grand festival de la saison fera la part belle à de nombreuses influences musicales. C'est une priorité pour le directeur du Printemps de Bourges qui ne boude pas son plaisir au moment de dévoiler cette programmation. "D'autres noms vont arriver fin janvier. Je vous donne une exclusivité : il y aura une très belle création avec Oxmo Puccino et une autre trilogie de créations sur les albums cultes de l'année 1972", glisse Boris Vedel à l'antenne de France Bleu Berry.

La programmation complète de l'édition 2023 du Printemps de Bourges

Mardi 18 avril

C'est Matthieu Chedid, M, qui lancera le festival berruyer avec un concert exceptionnel sur la scène du W. "On est très heureux ! Après cinq ans d'attente, on accueille enfin M. Ça faisait des années que ce n'était pas possible entre le Covid et d'autres événements", confie Boris Vedel.

Mercredi 19 avril

On le savait depuis déjà quelques semaines, c'est le rappeur et chanteur Lomepal qui sera la tête d'affiche de la deuxième journée du festival. Il sera accompagné de Kalika et Meryl.

Jeudi 20 avril

Journée consacrée à la chanson française avec des artistes émergents et d'autres confirmés. Juliette Armanet revient à Bourges, elle qui était déjà à l'affiche l'an dernier. Elle partagera la soirée avec Benjamin Biolay, Hervé et Izïa.

Vendredi 21 avril

L'ambiance va devenir un peu plus électro pour aborder le week-end du Printemps de Bourges. Le DJ Bob Sinclar sera sur scène. Le public pourra également acclamer Disiz, la chanteuse belge Selah Sue ou encore Adé.

Samedi 22 avril

Le samedi soir est consacré au rap, genre musical le plus écouté en France aujourd'hui. Et le plateau donne l'eau à la bouche avec plusieurs grands noms : Hamza, Gazo, Tiakola, BB Jacques ou encore Lorenzo.