-M-, Damso et IAM se produisent dans la campagne d'Indre-et-Loire, ce week-end, au festival Yzeures'n'rock

Yzeures-sur-Creuse, 1.400 habitants, accueille pour la 16ème fois le festival Yzeures'n'rock, avec en têtes d'affiche IAM et Roméo Elvis ce soir, Matthieu Chedid demain et Damso dimanche. Le festival s'est bati une solide réputation grace à la mobilisation de 300 bénévoles.

Une fois de plus, la campagne du Sud -Touraine va résonner au son du rock, du rap et des musiques urbaines, du 5 au 7 août. La 16ème édition du festival Yzeures'n'rock débute ce soir, à Yzeures-sur-Creuse, avec IAM et Roméo Elvis en têtes d'affiche. Demain et dimanche, le public verra même deux des artistes qui attirent le plus de monde en concert cet été : -M- et Damso. Une superbe programmation pour un festival qui se déroule dans un village de 1.400 habitants, à l'extrème-sud de l'Indre-et-Loire.

Une scène plus grande posée dans un espace plus vaste pour accueillir davantage de public

La réputation d'Yzeure'n'rock s'est batie au fil des années, en recevant des artistes de plus en plus gros : Tryo en 2013, Shaka Ponk en 2015, et Orelsan en 2019. Cette année-là, le festival a battu son record d'affluence, avec 26.000 spectateurs en trois jours. Il a aussi définitivement assis sa crédibilité auprès des producteurs de tournée. Du coup, cet été, le festival se déroule sur une nouvelle scène, plus grande, sur un site plus vaste où les organisateurs espèrent 8 à 10.000 spectateurs chaque soir. Sébastien Manuel est le co-président d'Yzeure'n'rock : "c'est vrai que ce sont des gros shows. Il y a beaucoup de décors et il faut avoir les structures adaptées à tout ça. La scène qu'on a cette année. Il y a quatre jours de montage à quinze ou seize personnes".

Yzeure N'Rock dispose d'un budget de plus d'un million d'euros. Une misère par rapport aux gros festivals musicaux de l'été, mais un budget important pour une manifestation uniquement gérée par 300 bénévoles : "on est un peu une grande famille de bénévoles, il n'y a pas trop d'enjeu. Le but est simplement de retomber sur nos pieds. À la fin, tous les bénéfices éventuels sont réinvestis dans le festival".

-M- a décalé ses vacances pour honorer un engagement pris avant le Covid

Faire venir Matthieu Chédid a pris plusieurs années. Showman exceptionnel, -M- est convoité par tous les plus gros festivals. Il aurait du venir en 2020 mais le festival avait été annulé par la pandémie. Du coup, il fait une fleur aux organisateurs : "à cette date, normalement, il avait fini sa tournée" explique Sébastien Manuel "mais ça l'embêtait de ne pas honorer ce qu'il avait promis en 2020. On a beaucoup discuté avec lui et finalement il a décalé ses vacances d'une semaine pour venir à Yzeures".

Pour l'instant, il reste quelques places pour chacun des trois soirs.