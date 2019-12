M. Pokora sera à l'affiche du Printemps de Bourges 2020 !

Bourges, France

Après Alain Souchon, M, Rilès, Dionysos ou encore Lorenzo, le Printemps de Bourges continue de dévoiler les noms des artistes programmés pour l'édition 2020. Deux nouveaux noms apparaissent pour la journée du dimanche 26 avril : M. Pokora et la chanteuse Eva.

M. Pokora, on ne le présente plus. Huit albums au palmarès, plus de deux millions d'exemplaires vendus. Son dernier album, Pyramide, est sorti en avril 2019. Un an après, il pourra le défendre devant le public du Printemps de Bourges.

Et puis Eva est une jeune chanteuse de seulement 18 ans. Elle a déjà sorti un album en juillet 2019, vendu à plus de 100 000 exemplaires.