M, Souchon, Romeo Elvis, Philippe Katerine à l'affiche du Printemps de Bourges 2020

⚡️ #PDB2020 - LES PREMIERS NOMS ⚡️ Avec @m_chedid - @catherineringerlesmitsouko - @elvis.romeo - @alain.souchon - @theavenermusic - @philippekaterine - @heuss_lenfoire - @tryoofficiel - @deluxemoustache - @bon_entendeur - @iziamusic - @l.imperatrice - @binkszola - @calypsorosediva - @sebastian_edbgr - @suzanemusique - @yvick - @layegros - @panda_dub_official - @folamour_fhuo - @bigdaddyjok - @ogjosman - @celeste - @oboykingshit - @camionbazar Billets EARLY BIRD disponibles jusqu’à samedi 23h59 ➡️ LIEN EN BIO Premiers arrivés, premiers servis 😉 D’autres noms à venir prochainement, la programmation du dimanche n’a pas encore été dévoilée 🔥 Restez connectés ! #PDB2020 #helloprintemps #printempsdebourges #festival #musique #musicfestival #programmation #igersbourges #bourges #bourgescity #bourgestourisme