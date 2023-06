"Ma liberté, c'est de naviguer" : à Bordeaux fête le vin, Alfonso, marin de 18 ans à bord du Galeón

Alors que l'édition 2023 de Bordeaux fête le vin affiche une hausse des chiffres des ventes de pass dégustation, les visites de voiliers ont, elles aussi, le vent en poupe, avec près de 8.000 passages enregistrés au moment du dernier comptage, réalisé ce samedi 24 juin. L'un des plus prisés des visiteurs, El Galeón, réplique du navire espagnol du XVIIe siècle, a, lui aussi, connu un fort succès, avec à son bord un jeune marin en herbe. Alfonso, 18 ans et originaire de Madrid, navigue dessus depuis quatre mois. Le bénévole qui a décidé de quitter sa famille pour partir sur la mer nous raconte sa vie sur le bateau et sa passion pour la navigation.

El Galeón , l'un des bateaux les plus visités de l'édition 2023 de Bordeaux fête le vin © Radio France - Hugo Deschamps

"Travailler sur ce bateau me permet d'apprendre plein de choses"

Lorsque le bateau est à quai pendant le festival, vous êtes des milliers à le visiter chaque jour. Mais lorsqu'il est en mer, le navire espagnol a à son bord une vingtaine de bénévoles. Leurs missions sont diverses, de l'entretien, à la prévention de dangers en mer, à la visite du galion lorsqu'il s'amarre dans une ville. En dessous de la partie musée aménagée à l'intérieur de la coque, on retrouve les pièces de vie des marins bénévoles, inaccessibles au public : leur cuisine, leur salle de bain, ou bien leur dortoir.

Parmi l'équipe, Alfonso est le plus jeune. 18 ans seulement, et déjà l'envie d'accomplir son rêve de devenir marin. "Ma liberté, c'est de naviguer" explique le passionné. "Travailler sur ce bateau me permet d'apprendre plein de choses. D'autant plus qu'à la rentrée, je compte faire des études autour de la navigation pour en faire mon métier plus tard" ajoute-t-il. Natif de Madrid, ville privée des côtes, il n'a pas eu peur de laisser sa famille pour voyager.

Le bateau restera à quai encore quelques jours après la fin de Bordeaux fête le vin. Les marins prendront ensuite le large vers la Bretagne, avant de remonter vers les côtes du Royaume-Uni, avant d'aller vers les Pays-Bas et l'Allemagne.