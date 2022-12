"Ma part de Gaulois", un film adapté d'un roman de Magyd Cherfi tourné à Toulouse

Un film adapté d'un roman de Magyd Cherfi tourné à Toulouse. Il s'appelle "Ma part de Gaulois" et il est librement adapté du roman du même nom publié par l'ancien chanteur de Zebda en 2016. Ce film qui raconte l'enfance toulousaine d'un jeune garçon d'origine algérienne, sa relation avec sa mère, ses rêves de musique et d'émancipation à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Une cinquantaine de techniciens, de comédiens et de décorateurs ont travaillé sur ce long-métrage dont le tournage s’est achevé la 16 décembre. Il a duré un mois.

"On raconte des histoires similaires"

Pour Malik Chibane, le réalisateur, ce film qui se détache du roman mais sans en trahir l'esprit : « On a changé de prénom. Il s'appelle Mourad Cherkaoui et pas Magyd Cherfi. D’autres éléments ont été modifiés : Magyd est amoureux des mots alors que Mourad est plutôt un élève moyen. Mais c’est un univers qui ne m’est pas étranger : Magyd est originaire d'Algérie, moi aussi. On a suivi à peu près les mêmes histoires, les mêmes parcours : l'élection de Mitterrand, les mouvements antiracistes d'émancipation, etc. Donc, je pense que Magyd Cherfi et moi sommes un peu de la même famille. On raconte des histoires similaires avec une sensibilité commune. »

Malik Chibane, le réalisateur de "Ma part de Gaulois" © Radio France - Claudia Calmel

Un film pour "évacuer les pensées limitantes"

Mourad, le personnage est interprété par Abdallah Charki. Un scénario qu'il a trouvé universel : "Ce livre et ce film parlent des pensées limitantes qu'on a et qu'il faut évacuer. Malheureusement, quand on vit tout le temps dans le même environnement, on ne voit pas d'autres horizons. Magyd Cherfi a pu découvrir d'autres univers, écarter ces pensées limitantes et dire que c'était possible : possible d'avoir le but, possible de faire de la musique. Si tu crois à quelque chose au plus profond de toi même, tu peux le réussir."

Le personnage de Mourad est interprété par Abdallah Charki © Radio France - Claudia Calmel

Le portrait de femme immigrée "avec de l'authenticité et de la complexité"

L'autre personnage principal est la mère de Mourad, jouée par la comédienne algérienne Adila Bendimerad. Un personnage qui l'a beaucoup touchée : "C'est un tournage sur lequel j'ai eu un grand plaisir à jouer. Jouer avec tous ces codes, toute cette histoire. Je vis à Alger, je viens d'avoir un enfant, et je suis arrivée sur ce film en jouant une maman qui vient d'Algérie. Quelque part, ça raconte l'histoire des miens, qui sont en France déjà depuis plusieurs générations. C'est forcément une histoire qui me parle, qui est la mienne sans être la mienne."

La comédienne Adila Bendimerad interprète la mère de Mourad © Radio France - Claudia Calmel

Un rôle de mère que Malik Chibane a souhaité mettre en avant : « Ce film est aussi l'opportunité de faire le portrait d'une femme immigrée, algérienne, maghrébine, avec de l'authenticité et de la complexité. On va peut-être quitter un cycle. Peut-être pas celui de la caricature, mais celui de l'esquisse. La présence physique de l'immigration maghrébine en France remonte aux années 1950. Cette histoire commune commence à dater. Et malgré ça, on n'a pas tant que ça des films qui proposent des portraits intenses de femmes maghrébines. Je ne vais pas dire que c’est inédit, ce serait prétentieux. Mais j’espère que c’est un nouveau regard. »

Le film a en partie été tourné au studio du Grand Set à Colomiers. Ecoutez le reportage de France Bleu Occitanie lors du dernier jour de tournage :

"Ma part de Gaulois", librement adapté du roman de Magyd Cherfi devrait sortir en 2024.