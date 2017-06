C'est la fête de la Saint-Pierre tout le weekend au Grau du Roi, autrement dit la fête des pêcheurs. Julien Escoffier est tout nouveau dans la profession. Un rêve de gosse qui se réalise pour lui.

Le but de la fête de la Saint-Pierre est d'honorer la mémoire des pêcheurs disparus en mer, ainsi que le patron des pêcheurs - Saint-Pierre donc. Une fête très importante pour les pêcheurs du coin, qui prennent l'affaire très au sérieux...

Ce dimanche matin au programme : une procession depuis l'église, une messe en plein air avec la bénédiction des bateaux, mais surtout la traditionnelle sortie en mer des chalutiers.

Pour l'occasion, Julien Escoffier a refait une petite beauté à Enzo II. C'est le nom de son bateau. Des fanions bleu et jaune, les couleurs de la ville, y flottent désormais au vent. La touche finale : un dernier coup de jet d'eau, et le tour est joué. Julien veut que tout soit parfait, et pour cause. "C'est ma première fête de la Saint-Pierre, explique-t-il, ému. Ça me fait bizarre, j'avais tellement rêvé de ça depuis des années et des années, qu'aujourd'hui ça se réalise, j'en suis très heureux."

Avant de devenir pêcheur, il y a quelques mois, un rêve de gosse, Julien a eu plusieurs vie : carrossier puis ambulancier. Mais l'appel de la mer a fini par l'emporter. "A l'âge de 10 ans, je venais en vacances avec mes parents au Grau du Roi, se souvient-il. Un jour je leur ai dit que plus tard j'habiterai au Grau du Roi et que je serai pêcheur". C'est chose faite, à l'aube de ses 40 ans. "Quand on a le virus de la mer, c'est viscéral, poursuit Julien. On est mieux en mer que sur la terre."

La mer, la deuxième femme de sa vie, Julien en parle comme d'une dame qu'il faut savoir respecter. "La mer est bien plus forte que nous, comme tous les éléments de la nature, il faut être très humble et prudent, et ne pas oublier ces pauvres gens disparus."

Pour leur rendre hommage, Julien sera, comme les autres chalutiers, au large de la plage ce dimanche matin, pour jeter ensemble des fleurs dans la mer.