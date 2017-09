"Ma vie en Vert" : l'autobiographie stéphanoise de Monty, l'auteur de la chanson "Allez les Verts !"

C'est sans doute l'une des seules personnalités à avoir autant marqué l'histoire du club sans jamais y avoir joué ou eu des responsabilités : le chanteur Monty sort à la fin de la semaine son autobiographie.

C'est l'auteur éternel de la chanson "Allez les Verts", écrites en quelques minutes, en voiture dans un embouteillage à Paris il y a plus de 40 ans. Cette chanson qui a fait de lui une star et qui lui a permis de voyager dans le monde entier. Elle est d'ailleurs encore joué avant chaque match de l'AS Saint-Étienne dans le Chaudron. Mais cette autobiographie intitulée "Ma vie en Vert" est aussi l'occasion pour Monty, Jacques Bulostin de son vrai nom, de se dévoiler, toujours en lien avec cette chanson qui a marqué un tournant dans sa vie. Comment en est-il arrivé à l'écrire ? Quelles ont été les moments charnières avant de rédiger sur un bout de papier, en quelques minutes, des paroles qui changeront son existence ?

Comme beaucoup d'enfants, Monty joue au football dès son plus jeune âge tout en se plongeant dans l'apprentissage de la musique. C'est en plein dans les années yéyé qu'il découvre le succès d'abord comme chanteur, puis comme auteur pour Sheila, France Gall, Eddy Mitchell, Dalida. Et c'est au cœur des années 70, après avoir un peu levé le pied à cause de la mort de son papa que Monty se retrouve de nouveau sur le devant de la scène, une chanson éternelle qui à sa mesure fait verser son auteur dans la légende des Verts.

Le livre est en vente au prix de 27 euros avec un CD. 1 euro par livre acheté sera reversé à l'association "Coeur Vert".