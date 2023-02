"Made in Valenciennes" : 26 sites phares du territoire à découvrir gratuitement pendant les vacances

Jusqu'au 24 février "Made in Valenciennes" vous propose de découvrir 26 structures et entreprises du Valenciennois comme Toyota

Dans la nouvelle usine de Prouvy, une quinzaine de retraités qui ont revêtu pour l'occasion une blouse blanche et une charlotte rouge découvrent les secrets de fabrication de la spécialité Valenciennoise, la Lucullus mélange de langue de boeuf fumé et de foie gras, avec Jade Bénichou, assistante qualité, hygiène, sécurité et environnement.

ⓘ Publicité

La jeune femme détaille les 7 jours de fabrication de la Lucullus avant d'emmener les curieux dans la salle de conditionnement, puis dans l'atelier confitures car la marque fabrique aussi une quinzaine de sortes de confitures.

loading

700 visiteurs en 2022

Jean-Marie consommateur de Lucullus depuis plus de 40 ans est ravi de cette visite : "Il ne faut pas être des consommateurs passifs, on aime bien comprendre le produit, d'où il vient comment il est élaboré".

Avec sa femme ils n'ont pas eu le temps de réserver à temps d'autres visites qui ont très vite affiché complet se félicite Virginie Boucaut chargée de l'animation des médias à l'office du tourisme de Valenciennes Métropole, "moins de 7 minutes pour Toyota" entreprise phare du Valenciennois*.*

L'année dernière 700 personnes ont participé à ces visites d'entreprises qui peuvent être aussi pour les jeunes le moyen de découvrir des débouchés variés à proximité de chez eux espère Virginie Boucaut.

loading

Made in Valenciennes c'est jusqu'au 24 février, 70 créneaux à réserver sur le site de l'office du tourisme .