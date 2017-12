L'ouvrage "chemins croisés: La Mayenne, des racines et des talents" est en train d'investir les librairies de notre département. Dans ce carnet de voyage, des textes et des photos mettent en valeur la richesse de notre territoire, à travers ses savoir-faire et ses paysages.

C'est un livre qui met notre département à l'honneur. L'ouvrage "chemins croisés: La Mayenne, des racines et des talents" a officiellement été lancé lundi 11 décembre. Vous allez sans doute l'apercevoir ces prochains jours, dans les rayons des librairies mayennaises. Ce livre, financé par l'association Made in Mayenne, vise à promouvoir notre territoire à travers des textes et des photos. On y trouve aussi bien de beaux paysages, que des images prises dans les entreprises du département.

Le photographe a tenté de trouver des "correspondances" entre la nature et le monde industriel. © Radio France - Camille André

"L'objectif, reconnait Laurent Lairy, le président de Made in Mayenne, c'est que des gens qui habitent à l'extérieur du territoire se rendent compte qu'on pratique de beaux métiers en Mayenne et aient envie de venir s'y installer demain".

Des images d'entreprises mayennaises peu connues

L'auteur Claudine Le Tourneur d'Ison et son mari, le photographe Cyrille Le Tourneur d'Ison ont sillonné le département, de Craon, à Neuilly-le-Vendin, en passant par Changé. Ils sont allés à la rencontre d'entreprises de pointe et pourtant peu connues des Mayennais. L'ouvrage nous ouvre ainsi les portes de la clinique équine de Meslay-du-Maine, de l'entreprise Maill'tub, à Port-Brillet, spécialiste du tricot tubulaire, c'est à dire des tissus médicaux, ou encore de l'industriel MPO, implanté à Villaines-la-Juhel, l'un des derniers fabricants de vinyles.

"C'est un ouvrage qui fait la promotion du territoire de la #Mayenne et de ses métiers emblématiques. "

Laurent Lairy, président de @Madeinmayenne au sujet du livre "Chemins croisés: la Mayenne, des racines et des talents", disponible en librairie dès cette fin de semaine. pic.twitter.com/BBvCNAwXU1 — Camille André (@camilleandre1) December 12, 2017

"L'idée , c'était aussi de comprendre comment ce territoire a engendré ces savoir-faire, et comment ces savoir-faire ont réussi à se développer dans ce territoire, explique Claudine Le Tourneur d'Ison, qui reconnait avoir été touché par "l'extraordinaire discrétion" de certaines de ces entreprises.

Pour le moment le livre a été tiré à 3000 exemplaires, mais Made in Mayenne espère pouvoir envisager une deuxième édition, peut-être même une version en anglais.

L'ouvrage coûte 38 euros. Et si vous souhaitez le faire dédicacer, sachez que l'auteur et le photographe vous donnent rendez-vous samedi 16 décembre à 11 heures à la librairie M Lire de Laval, et dimanche 17 décembre à la librairie Corneille à partir de 14 heures.