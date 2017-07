Madeleine 2017 : plus de monde, moins de délits !

Avec 600.000 festayres (première estimation de la mairie de Mont-de-Marsan), l'édition 2017 serait en forte hausse de fréquentation par rapport aux 500.000 de 2016. Les pouvoirs publics se félicitent également des premiers chiffres de la délinquance, qui sont eux en forte baisse.

Paradoxalement, les crimes et délits sont eux en forte baisse selon le Directeur de la Sécurité Publique des Landes, Alain Djian. Pour lui, c'est du à la présence renforcée des forces de l'ordre pendant les Fêtes cette année. "Pour la police nationale, la sécurité publique et les CRS, nous avons une présence plus importante de 60% par rapport à l'année dernière. Ca nous a permis d'avoir beaucoup moins de bagarres que l'an dernier, et beaucoup moins graves."

65 plaintes enregistrées en 2017, contre une centaine en 2016

Dans le détail, 13 affaires judiciaires ont été ouvertes suites à ces Fêtes 2017, contre 15 l'an passé, et d'une gravité moindre, puisque seules 7 personnes ont été placées en garde à vue, soit moitié moins qu'en 2016. Au total, 65 plaintes ont été déposées, contre une centaine l'an dernier. Pour Alain Djian, cela traduit notamment une forte diminution des vols, puisque ce sont eux qui sont principalement l'objet des plaintes. 3 agressions violentes et une agression sexuelle sont toutefois à déplorer.

En ce qui concerne la fréquentation en revanche, c'est carton plein selon la mairie ! Le camping de Nahuques, une première, a été vite rempli, à tel point qu'il a fallu ouvrir en urgence un deuxième camping à la Plaine des Jeux le samedi. Au total, 5.000 passes ont été vendus pour les campings (4.000 pour Nahuques, 1.000 pour la Plaine des Jeux). Même bilan pour les bus de l'agglo mis en place spécialement pour les Fêtes : en 4 jours, la compagnie des bus avait enregistré plus de 60.000 voyages, soit autant que pour les 5 jours de 2016 réunis !