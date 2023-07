Madeleine 2023 : le programme des 5 jours de fête à Mont-de-Marsan

C'est l'un des incontournables du mois de juillet dans les Landes, les fêtes de la Madeleine sont de retour du 19 au 23 juillet 2023. 5 jours et 5 nuits en terres montoises avec concerts, animations, défilés, spectacles, corridas... On fait la fête ensemble à Mont-de-Marsan et France Bleu Gascogne vous donne le programme de ces 5 jours de la Madeleine 2023 avec votre foulard bleu d'hestayre !

ⓘ Publicité

Mercredi 19 juillet - journée d'ouverture

Journée d'ouverture des fêtes de la Madeleine 2023 avec la remise des clés à la jeunesse montoise à 12h30 place de la mairie et la première des 5 corridas de cette feria.

8h30, la course du Moun départ et arrivée au Parc Jean Rameau. Course de Joëlette, les 10 km et 4 km du Moun sans oublier la mini Moun

départ et arrivée au Parc Jean Rameau. Course de Joëlette, les 10 km et 4 km du Moun sans oublier la mini Moun 11h30, Prix de la Madeleine 7 courses de plats disputés sur l'hippodrome montois

7 courses de plats disputés sur l'hippodrome montois 12h, repas des aînés à l'auberge landaise

à l'auberge landaise 12h > 16h, Los Incognitos Place des Bons vivants

Place des Bons vivants 12h05, Callejon , l"émission de l'actualité taurine de France Bleu Gascogne présentée par Pierre-Albert Blain

, l"émission de l'actualité taurine de France Bleu Gascogne présentée par Pierre-Albert Blain 12h30, cérémonie d'ouverture** place de la mairie avec la remise des clés à la jeunesse montoise, lâcher de pigeons, encantada par les bandas

15h30, bénédiction avec l’Orchestre Montois Église de la Madeleine

avec l’Orchestre Montois Église de la Madeleine 16h, procession de la Madeleine de l'Église de la Madeleine aux arènes

de l'Église de la Madeleine aux arènes 16h30, bénédiction des arène s par l'abbé Dominique Espil

s par l'abbé Dominique Espil 18h, corrida Toros de Garcigrande pour l’alternative du landais Yon Lamothe, Andrès Roca Rey et Tomas Rufo. Retransmission en direct du Plumaçon sur France Bleu Gascogne

Toros de Garcigrande pour l’alternative du landais Yon Lamothe, Andrès Roca Rey et Tomas Rufo. Retransmission en direct du Plumaçon sur France Bleu Gascogne 21h, soirée mousse aux allées Brouchet

aux allées Brouchet 22h, grande cavalcade . Départ devant le Parc des anciens combattants, puis rue Gambetta jusqu'aux Arènes. Chars présentés par l'Amicale des Fêtes de quartiers et les associations de Mont de Marsan

. Départ devant le Parc des anciens combattants, puis rue Gambetta jusqu'aux Arènes. Chars présentés par l'Amicale des Fêtes de quartiers et les associations de Mont de Marsan 22h, podium Fun Night sur la place de la mairie

Journée d'ouverture des Fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan avec la remise des clés de la ville © Radio France - Frédéric Fleurot

Jeudi 20 juillet - journée des pitchouns

9h, concours de pêche des enfants au lac de pêche Menasse

des enfants au lac de pêche Menasse 10h15, journée des pitchouns au Parc Jean rameau. Toute la journée, animations dans le parc : jeux, parcours ludiques, structures gonflables, promenades à poney, ateliers danse, dessin, initiations aux échasses, spectacles, concerts…

au Parc Jean rameau. Toute la journée, animations dans le parc : jeux, parcours ludiques, structures gonflables, promenades à poney, ateliers danse, dessin, initiations aux échasses, spectacles, concerts… 11h, lâcher de pigeons par l'association Le Messager Landais au Campo de Feria

par l'association Le Messager Landais au Campo de Feria 11h, novillada non piquée Erales de Alma Serena et La Espera

Erales de Alma Serena et La Espera 11h45 > 15h, animations dansantes au parking Dulamon

au parking Dulamon 12h, Country Line Dance (country) à la Peña El Juli (boulodrome)

(country) à la Peña El Juli (boulodrome) 12h05, Callejon , l"émission de l'actualité taurine de France Bleu Gascogne présentée par Pierre-Albert Blain

, l"émission de l'actualité taurine de France Bleu Gascogne présentée par Pierre-Albert Blain 15h30, initiation à la tauromachie à la Plazita des arènes avec l'école taurine de Richard Milian "Adour Aficion" et la ganaderia Agruna

à la Plazita des arènes avec l'école taurine de Richard Milian "Adour Aficion" et la ganaderia Agruna 18h, corrida Toros d’El Pilar pour Sébastien Castella, Daniel Luque et le matador béarnais Dorian Canton. Retransmission en direct du Plumaçon sur France Bleu Gascogne

Toros d’El Pilar pour Sébastien Castella, Daniel Luque et le matador béarnais Dorian Canton. Retransmission en direct du Plumaçon sur France Bleu Gascogne 19h, Les Zanardusson (jazz, rythm'n'blues) à la Peña El Juli (boulodrome)

(jazz, rythm'n'blues) à la Peña El Juli (boulodrome) 22h, podium Fun Night sur la place de la mairie

Le public dans l'arène pendant les fêtes. © Radio France -

Vendredi 21 juillet - journée de la jeunesse

9h, petit-déjeuner taurin au Campo de feria

au Campo de feria 10h45, encierro des pitchouns** Plazita des arènes

11h, toreo de salon pour les enfants animé par la Peña Julien Lescarret

pour les enfants animé par la Peña Julien Lescarret 12h05, Callejon , l"émission de l'actualité taurine de France Bleu Gascogne présentée par Pierre-Albert Blain

, l"émission de l'actualité taurine de France Bleu Gascogne présentée par Pierre-Albert Blain 12h15, encierro entre le Boulevard de la République et la plazita des arènes avec la ganaderia Dargelos (uniquement pour les majeurs, sur inscription au podium d'animation)

entre le Boulevard de la République et la plazita des arènes avec la ganaderia Dargelos (uniquement pour les majeurs, sur inscription au podium d'animation) 13h30 > 17h, défis de la Midouze sur les berges de la Midouze. Pour les 12-20 ans, par équipes de 2 à 4 personnes. Défis ludiques sur des structures gonflables sur la Midouze et jeux traditionnels

sur les berges de la Midouze. Pour les 12-20 ans, par équipes de 2 à 4 personnes. Défis ludiques sur des structures gonflables sur la Midouze et jeux traditionnels 14h, initiation à la course landaise avec la Fédération Française de Course Landaise

avec la Fédération Française de Course Landaise 15h30, spectacle de l'école taurine de course landaise Plazita des arènes

de course landaise Plazita des arènes 18h, corrida Toros de Cebada Gago pour Domingo Lopez Chavez, Fernando Robleño et Jesus Enrique Colombo. Retransmission en direct du Plumaçon sur France Bleu Gascogne

Toros de Cebada Gago pour Domingo Lopez Chavez, Fernando Robleño et Jesus Enrique Colombo. Retransmission en direct du Plumaçon sur France Bleu Gascogne 22h, Festiclass aux Arènes du Plumaçon. Confrontation amicale de type Intervilles entre les Classes des 18 ans 2005 et 2004. Défis loufoques, jeux inédits, ambiance musicale et de nombreuses surprises…

aux Arènes du Plumaçon. Confrontation amicale de type Intervilles entre les Classes des 18 ans 2005 et 2004. Défis loufoques, jeux inédits, ambiance musicale et de nombreuses surprises… 22h, animations dansantes au parking Dulamon

le foulard bleu des Fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan © Radio France - Frédéric Fleurot

Samedi 22 juillet - journée des bandas

10h, ball-trap concours fosse universelle et parcours chasse au pas de tir de Bougue

concours fosse universelle et parcours chasse au pas de tir de Bougue 11h, novillada piquée Novillos de Cuillé

Novillos de Cuillé 12h05, Callejon , l"émission de l'actualité taurine de France Bleu Gascogne présentée par Pierre-Albert Blain

, l"émission de l'actualité taurine de France Bleu Gascogne présentée par Pierre-Albert Blain 13h, défilé des bandas dans le cœur de ville

15h30, démonstration de l'école taurine de Course landaise Plazita des arènes

de Course landaise Plazita des arènes 18h, corrida Toros de La Quinta pour Daniel Luque, Emilio De Justo et Clemente. Retransmission en direct du Plumaçon sur France Bleu Gascogne

Toros de La Quinta pour Daniel Luque, Emilio De Justo et Clemente. Retransmission en direct du Plumaçon sur France Bleu Gascogne 20h30, encantada des bandas aux Arènes du Plumaçon

des bandas aux Arènes du Plumaçon 22h, podium Fun Night sur la place de la mairie

sur la place de la mairie 22h, animations dansantes au parking Dulamon

Une corrida dans les arènes du Plumaçon à Mont-de-Marsan © Radio France - Valérie Mosnier

Dimanche 23 juillet - journée de clôture

Dernier jour pour cette Madeleine 2023. À ne pas manquer la grande cavalcade et le feu d'artifice final.

10h30, concours de cocardes aux Arènes du Plumaçon ouvert aux spécialistes de la discipline avec la ganaderia Dargelos et les raseteurs du Sud-Ouest

aux Arènes du Plumaçon ouvert aux spécialistes de la discipline avec la ganaderia Dargelos et les raseteurs du Sud-Ouest 10h30, messe dans l'église de la Madeleine avec l'Orchestre Montois

dans l'église de la Madeleine avec l'Orchestre Montois 11h, exposition et lâcher de pigeons voyageurs au pont Gisèle Halimi par l'association le Messager Landais. Lâcher de pigeons voyageurs à 12h

au pont Gisèle Halimi par l'association le Messager Landais. Lâcher de pigeons voyageurs à 12h 12h, échasses, spectacles, animations (échasses et danse traditionnelle) à la Peña El Juli (boulodrome)

12h, Les Incognitos Place Saint-Roch

Place Saint-Roch 12h, grande cavalcade . Départ devant le Parc des anciens combattants, puis rue Gambetta jusqu'aux Arènes. Chars présentés par l'Amicale des Fêtes de quartiers et les associations de Mont de Marsan

. Départ devant le Parc des anciens combattants, puis rue Gambetta jusqu'aux Arènes. Chars présentés par l'Amicale des Fêtes de quartiers et les associations de Mont de Marsan 12h>16h, Les Go Fast Place des Bons Vivants (place Charles de Gaulle)

Place des Bons Vivants (place Charles de Gaulle) 12h05, Callejon , l"émission de l'actualité taurine de France Bleu Gascogne présentée par Pierre-Albert Blain

, l"émission de l'actualité taurine de France Bleu Gascogne présentée par Pierre-Albert Blain 14h, Lous Dou Perchigat Avenue Sadi Carnot

Avenue Sadi Carnot 15h30, initiation à la tauromachie Plazita des arènes avec l'école taurine de Richard Milian "Adour Aficion" et la ganaderia Agruna

Plazita des arènes avec l'école taurine de Richard Milian "Adour Aficion" et la ganaderia Agruna 18h, corrida Toros de Pedraza de Yeltes pour Rafelillo, Alberto Lamelas et Thomas Dufau. Retransmission en direct du Plumaçon sur France Bleu Gascogne

19h, Root 69 (reprises pop-rock) à la Peña El Juli (boulodrome)

(reprises pop-rock) à la Peña El Juli (boulodrome) 21h, soirée mousse aux allées Brouchet - Moon Bar

aux allées Brouchet - Moon Bar 22h, concert Orchestre Montois au Campo de Feria

au Campo de Feria 22h, Podium Fun Night sur la place de la mairie

sur la place de la mairie 23h, grand feu d'artifice de clôture au Campo de Feria