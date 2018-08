Paris, France

• 1987 : ses premiers concerts en France

Même si son premier album Madonna sort en 1983, elle n'entame une tournée mondiale qu'en 1987 avec deux dates en France, les 29 et 31 août 1987, à Sceaux puis Nice. Le parc de Sceaux, près de Paris, accueille la chanteuse, provocatrice à l'époque, à jeter sa culotte sur le public. Lors du Who's That Girl Tour, 130 000 personnes étaient présentes dans le parc de Sceaux. Le concert a pu avoir lieu grâce à ...Jacques Chirac dont la fille faisait partie des fans de la star américaine. Le parc n'était pas équipé pour recevoir autant de spectateurs, sans parkings suffisants ni encadrement adapté.

• "Justify my love", quand Madonna donne des baisers à Paris

Toujours avec des paroles crues, la chanteuse chante Justify My Love en 1990. "I want to kiss you in Paris. I want to hold your hand in Rome. I want to run naked in a rainstorm. Make love in a train cross-country. You put this in me. So now what, so now what?"

• Elle aime New-York ...et Paris

Dans l'album Confessions On The Dancefloor, sorti en 2005, Madonna dit ne pas aimer les villes exceptée sa ville, New-York. Dans les paroles de I Love New-York, elle reconnaît toutefois que Paris et Londres sont aussi des villes chères à son cœur. "I don't like cities. But I like New York. Other places make me feel like a dork. Los Angeles is for people who sleep. Paris and London, baby you can keep."

• Son concert improvisé sur la place de la République

En décembre 2015, lors de sa dernière tournée mondiale, le Rebel Heart Tour, Madonna se rend place de la République à Paris. Pendant une trentaine de minutes, guitare à la main, elle entonne quelques airs de son répertoire, au milieu de quelques fans. Cette représentation en pleine rue se déroule en guise d'hommage aux victimes du Bataclan.

Peu de temps après, elle déclarait "ne jamais oublier cette nuit", près d'un monument symbolique, national, pour ne pas céder après "toute cette violence et ces souffrances". Madonna finira par interpréter Imagine de John Lennon.

• La Marseillaise entonnée en 2015

Toujours un mois après les attentats du Bataclan, Madonna fait chanter au public de Bercy une Marseillaise forcément émouvante.

• "Je t'aime moi non plus" en 2012 à l'Olympia

La chanteuse reprend Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg. C'est la seule et unique fois qu'elle la chantera. Elle ne la jouera jamais ailleurs.

• "La vie en rose", un incontournable

Lors de sa dernière tournée en France, Madonna a repris, évidemment en français dans le texte, La Vie En Rose, d'Édith Piaf. Un incontournable, chanson internationalement connue, qui fait figure de classique inédit pour la chanteuse.

• La forêt de Fontainebleau, son jardin caché

Qui aurait cru que Madonna aurait caché une référence à la forêt de Fontainbleau ? C'est pourtant bien le cas dans cette chanson aux couleurs jazzy, issue de Erotica, album sorti en 1992. Elle y fait une allusion dans les paroles. "It's in my secret garden. A rose without a thorn. A lover without scorn. Somewhere in fountain blue. Lies my secret garden." Fontainebleau est ici caché sous les paroles "fountain blue".

• "Boum", la reprise de Trénet

La chanson Boum devait figurer dans la comédie musicale Hello Suckers, un projet inachevé. Cependant, elle chante en français et en anglais. "La pendule fait tic-tac-tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac-pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche fait ding-dang-dong."

• En 2011, "Ne me quitte pas" devient "If you go away"

Avec les arrangements du Français Mirways, Madonna reprend Jacques Brel.

• 2019 : le retour de Madonna

Madonna reviendra en 2019 avec un nouvel album et une tournée internationale incluant des dates françaises. Elle a choisi le Français Mirwais qu'elle avait déjà côtoyée sur l'album American Life.