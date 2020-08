Magie dans le golfe d'Ajaccio : une soirée d'initiation à l'astronomie depuis la mer

Depuis 34 ans désormais, le Club Ajaccien des Amateurs d'Astronomie propose chaque été une initiation à l’astronomie en mer, du port d’Ajaccio aux îles sanguinaires. Une fois par semaine, le président du club Lucien Luciani, véritable puit de sciences, emmène ses voyageurs pour une virée de trois heures sur un vieux gréement. La rédaction de France Bleu RCFM a testé cette excursion magique sous le ciel pur du Golfe d'Ajaccio.

Du crépuscule à la nuit noire

Rendez-vous vers 20 heures de la jetée du Margonajo, au port d'Ajaccio. A 20h18, le soleil commence à se coucher. Du crépuscule démarreront les récits de notre astronome amateur, Lucien Luciani. Des histoires pleins la tête, il est accompagné de Jacky à la barre.

Départ du port d'Ajaccio au crépuscule © Radio France - Sophie Allemand

Au coeur du golf d'Ajaccio, le ciel est "le plus beau ciel du monde," dit Lucien. Il le prouve lors de la ballade. L'idée n'est pas vraiment de regarder le paysage, mais plutôt de garder les yeux rivés vers le ciel, et d'écouter ses explications, contes et poèmes. Loin de la pollution lumineuse, à la tombée de la nuit apparaissent les constellations, et même la voie lactée. Un privilège, quand on sait que 80% de la population désormais ne voit plus les étoiles.

Un voyage vers les étoiles, depuis Ajaccio

En trois heures, sans vraiment quitter Ajaccio, les mots de Lucien font voyager. "Les étoiles, ça fait rêver, c'est la quête de l'infini, explique Nicolas l'un des voyageurs. Un rapport au temps que l'on relativise entre une lumière qui est là en 40 minutes ou 1.500 ans. C'est aussi une transmission de connaissances, ces gens font ça depuis 34 ans, on ne connait pas grand chose mais on espère intégrer quelques éléments."

De retour à quai, à plus de 23 heures, tout le monde repart des étoiles dans les yeux. A la main, une carte dessinée par Lucien où l'on voit les constellations telle qu'elle sont à cet instant. Le tarif pour cette balade "Astronomie en mer" est de 30 euros par personne. Les soirées sont tous les mercredis de juin, jusqu'au 09 septembre.