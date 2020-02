Magik Hôpital offre de la Magie et du rêve aux enfants hospitalisés

En associant la Magie à la médecine conventionnelle, les enfants vivent leur hospitalisation de façon plus adoucie, les thérapies sont plus efficaces. La mission de Magik Hôpital est d'améliorer la qualité de vie des enfants malades, atténuer leurs angoisses et souffrances, grâce à des tours de magie conçus par des magiciens bénévoles. Ces magiciens interviennent régulièrement dans les hôpitaux : Pellegrin, Haut-Lévèque, Polyclinique du Nord - Libourne. Pour récolter des fonds au profit de Magik Hôpital, une soirée des Maîtres de l'Illusion 2.0 vous attends vendredi 14 février 2020 à 20h30 au Pin Galant Mérignac.

Les projets 2020 de Magik Hôpital : Développer les interventions des magiciens auprès des enfants hospitalisés, création d'une bande dessinée, achats de tours de magie donnés aux enfants, collecte de boite de magie à offrir aux enfants, création de peluche à l'image, dîner magique à l'hôtel Kyriad Prestige de Mérignac, spectacle de magie à Bordeaux fin 2020. Enfin, poursuivre les formations des magiciens qui interviennent en milieu hospitalier.