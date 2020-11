VIDEO - Découvrez Magma : la toute nouvelle boule de Noël de Meisenthal

La boule de Noël de Meisenthal cuvée 2020 a été baptisée Magma. C'est une capsule d'exploration des entrailles de la terre, imaginée par deux jeunes designers de la région, Emma Pflieger et Antoine Foeglé. Vous pouvez vous la procurer sur le site web du centre verrier ou en click&collect

Quand on quitte Meisenthal par en-dessous, on ressort du côté de la Nouvelle-Zélande. Ce voyage insolite trottait dans la tête des deux jeunes designers, Emma Pflieger et Antoine Foeglé, chargés de créer la boule contemporaine du Centre international d'art verrier de Meisenthal en Moselle.

Pour parcourir ce périple, en passant par le centre de la terre, les deux créateurs ont imaginé une petite capsule d'exploration intra-terrestre en forme d'ogive, avec trois hublots et une turbine performante. Les souffleurs de verre de Meisenthal ont transformé l'engin en boule de Noël, baptisée Magma.

Contexte sanitaire oblige, la vente de cette boule se fait sur internet, via le site du CIAV de Meisenthal, par expédition postale ou en "click&collect", avec prise de rendez-vous et plages horaires prédéfinies sur place à Meisenthal. L'usine a transformé sa boutique en plate-forme logistique qui permettra d'absorber 300 commandes par jour. La production de Magma, la boule de Noël 2020, devrait atteindre les 50.000 exemplaires.

Antoine Foeglé et Emma Pflieger, les deux designers - Guy Rebmeister / CIAV

