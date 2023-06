Magnifique Society : un festival vert et zen

De la musique le 23 juin, de la musique le 24 juin et de la musique le 25 juin. La Magnifique Society a rythmé le week-end à Reims. Environ 23.000 festivaliers ont dansé et chanter dans le Parc de Champagne.

Transformer le Parc de Champagne en festival : "C'est un véritable tour de force qu'on a réalisé", se félicite Cédric Cheminaud, directeur artistique de la Magnifique Society. Depuis 2017, le festival occupe le parc non sans difficulté technique : "La première année, on a galéré, se rappelle Cédric Cheminaud. Mais cette année, tout s'est bien passé."

Un festival vert…

Le cadre y est pour beaucoup dans l'ambiance du festival. Lucas Vionnet, directeur de La Cartonnerie, le constate grâce aux échanges avec les artistes : "Dès qu'ils arrivent, la première chose qu'il voit, c'est du vert et des arbres centenaires. C'est une vraie pause dans leur tournée. Et ils apprécient ! La preuve, beaucoup ne rentrent pas à l'hôtel après leur concert, ils préfèrent rester et profiter des lieux."

Des lieux qui restent propre, notamment grâce au travail des 400 bénévoles présents sur cette édition de la Magnifique Society. Autre fierté des organisateurs : les transports. Ils estiment qu'environ 60% des festivaliers sont venus au Parc de Champagne à vélo ou avec les navettes gratuites de Citura.

...et zen

En atteste les pogos durant le passage du groupe Earthgang. Gautier, 22 ans était à l'intérieur : "D'ordinaire dans un pogo, on se jette violemment les uns sur les autres d'un seul coup. Là, ça se poussait gentiment. Et même quand j'ai fait tomber mon sac au milieu de la foule, tout le monde s'est décalé pour faire de la place et m'aider à ramasser mes affaires."

La "zen attitude" du festival s'illustre aussi au nombre de famille avec de jeunes enfants. Alexia et Olivier ont ramené leur fils, Nino, âgé de 3 ans : "On n'a pas hésité une seconde. On sait que les gens sont respectueux et qu'il n'y aura pas de problème. En plus, il y a des casques anti-bruit à disposition !"