France Bleu vous propose grâce à cette webradio de redécouvrir tous les tubes de Mai-68, mais aussi "Le petit journal de Mai-68", "L'agenda du jour" et "Ils ont fait l'histoire", trois rendez-vous consacrés aux événements du printemps 1968.

Jusqu'au 31 mai, écoutez notre webradio spéciale Mai-68. À l'affiche côté musique : Joe Dassin, Simon et Garfunkel, Georges Moustaki, Donovan, Michel Polnareff, Johnny Hallyday ou encore The Bealtles, Julien Clerc, Jacques Dutronc, Otis Redding et Nicoletta ...

Toutes les heures, retrouvez "Le petit journal de Mai-68", "L'agenda du jour" et chaque demi-heure, "Ils ont fait l'histoire", des documents dédiés à tous les acteurs de ce mois de mai 68.