La Drôme a eu aussi son mai 68 mais cherche les détails de cet événement.

Les Archives départementales lancent une collecte de documents et de témoignages. Elles ont déjà dans leur fond les coupures de la presse locale, des documents administratifs, syndicaux, des comptes rendus de policiers ou gendarmes qui décrivent les grèves dans les usines, la gare de Valence bloquée, l'agitation dans les lycées, les manifestations.

Mais l'histoire locale de mai 68 reste à écrire 50 ans après explique Benoît Charenton, le directeur des Archives Départementales de la Drôme.

L'Histoire est une science qui évolue perpétuellement. On n'a jamais de certitude absolue. On croit avoir établi quelque chose, et puis souvent c'est remis en question, réinterrogé, quand apparaissent de nouveaux documents. Je pense qu'il y a de très nombreuses personnes qui conservent des documents dont elles sous-estiment la valeur mais qui pourraient être très utiles. - Benoît Charenton

Les Archives recherchent des documents et témoignages de personnes qui ont vécu mai 68 dans la Drôme, comme gréviste, manifestant, ou comme simple citoyen impacté par les blocages de gare par exemple.

Si vous pensez avoir un document ou un témoignage qui intéresserait les Archives départementales de la Drôme, vous pouvez les contacter via internet ou par téléphone au 04 75 82 44 80. Vos documents peuvent être simplement numérisés si vous ne souhaitez pas en faire don.

Les Archives de la Drôme avaient lancé une collecte en 2013-2014, à l'occasion de la grande collecte nationale sur la Première Guerre Mondiale. Un succès d'après Benoît Charenton, le directeur.

En l'espace d'un an, on a collecté plus de 100 fonds privés, toutes sortes de documents magnifiques. Je pense notamment à un livre des Morts pour la France d'une paroisse, enluminé comme on pouvait le faire au Moyen-Age.