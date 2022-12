Maialen Lujanbio remporte la finale du championnat de bertsulari des sept provinces du Pays basque

Maialen Lujanbio txapelduna (Hernani, Gipuzkoa) 2240 points

Amets Arzallus (Hendaia, Lapurdi) 2166

Aitor Mendiluze (Andoian, Gipuzkoa) 1507

Sustrai Colina (Urruña, Lapurdi) 1495

Alaia Martin (Oiartzun, Gipuzkoa) 1493,5

Beñat Gaztelumendi (Añorga, Gipuzkoa) 1443,5

Nerea Ibarzabal(Markina-Xemein, Biscaye) 1435

Joanes Illarregi (Leitza, Navarre) 1422,5

8 bertsulari, 13.000 spectateurs, des milliers de téléspectateurs, 350 organisateurs et une joute qui a duré plusieurs heures. Ce dimanche, le championnat des bertsulari des sept provinces du Pays basque s’est achevé avec une finale organisée à Pampelune pour la première fois. Le championnat reste un rendez vous exceptionnel car il a lieu tous les quatre ans et il a même été retardé d’une année à cause de la pandémie. Depuis le 24 septembre 2023, 13 joutes auxquelles ont participé 42 bertsulari ont eu lieu dans tout le Pays basque, notamment à Gotein-Libarrenx, Saint Jean Pied de Port et Bayonne.

13.000 spectateurs réunis ce dimanche à Pampelune © Radio France - Franck Dolosor

L’improvisation versifiée et chantée en euskara est un des piliers de la culture basque. Les improvisateurs doivent versifier oralement sur un thème imposé, en respectant le rythme et la mélodie. Cette tradition très ancienne existe également dans d’autres régions du monde, mais au Pays basque, le phénomène a pris une ampleur notamment avec l’organisation de championnats dès 1935 et la création d’écoles de bertsu dans les années 1980. Ce dimanche, les bertsulari ont dû improviser sur des sujets comme : vous avez eu un sourire complice. Les improvisateurs ont répondu avec des thèmes allant d’une première relation homosexuelle, d’un migrant qui s’occupe d’une personne âgée à l’histoire d’un joueur de foot handicapé. Parmi les autres sujets évoqués : la conversation entre deux personnes qui mangent ensemble alors que l’un d’eux prend en photo chacun des plats ; la difficulté de se retrouver en groupe sans masque après la levée des restrictions liées à la pandémie ; ainsi que l’exode rural vu par une personne de 80 ans et d’une autre d’à peine 20 ans.

Pour la première fois, trois femmes ont accédé à la finale © Radio France - Franck Dolosor

Durant toute la finale, des moments de silence absolu ont été entrecoupés par des minutes d’applaudissements. Le respect total de la concentration des improvisateurs est toujours aussi saisissant dans une salle de sport qui accueille plus de dix milles personnes. Les vers semblent souvent sortir de la bouche de prophètes ou de philosophes qui savent faire passer le public du rire aux larmes.

Pour la première fois dans l’histoire du championnat , trois femmes ont accédé à la finale. Pendant longtemps il n’y en avait aucune ou une seule : Maialen Lujanbio de Hernani (Gipuzkoa) championne à trois reprises, en 2009, 2017 et 2022. En 2001 et 2013, elle s’était classé à la seconde place. Ce dimanche, elle était accompagnée par deux autres femmes : Nerea Ibarzabal de Markina en Biscaye et Alaia Martin d’Oiartzun (Gipuzkoa) qui pendant quelques années a présenté le magazine Zubiak sur France Bleu Pays Basque .

Navarra Arena capitale des bascophiles © Radio France - Franck Dolosor

Sustrai Colina d'Urrugne a participé à sa sixième finale © Radio France - Franck Dolosor

Zortzi xapeldun, xapel bakarra! © Radio France - Franck Dolosor