Maîche : le concours national du cheval de trait comtois débute ce vendredi

Le concours national du cheval de trait comtois a lieu ce vendredi et ce samedi à Maîche.

Maîche, France

" On scrute les chevaux sous toutes ses coutures ", assure Jean-Philippe Bart, éleveur de pouliches à Fertans, à côté d'Amancey et l'un de la vingtaine de juges du concours national du cheval de trait. La compétition qui débute aujourd'hui à Maîche, vise à récompenser les plus beaux chevaux comtois. Les sélectionnés iront jouer la grande finale au prochain salon de l'agriculture, à Paris. Une édition marquée par le centième anniversaire de la race.

460 chevaux sont engagés pour l'édition 2019 du concours. " Ce sont des animaux qui ont déjà été sélectionnés localement, puis lors d'un concours départementale, régionale avant d'arriver aujourd'hui à Maîche ", précise Jean-Philippe Bart. Les deux prochains jours, les jurés vont observer de près les chevaux. " Notre travail est évidement de les juger sur leur robe, leur taille, leur allure mais aussi la présentation des éleveurs. C'est le coup de cœur qui va faire la différence ", ajoute l'éleveur et juré depuis quinze ans.

Que le meilleur gagne

Les chevaux présentés durant les deux jours à Maîche viennent de partout en France. Mais pas de chauvinisme pour Jean-Philippe Bart. "On est d'autant plus fier quand ce sont des chevaux de Haute-Loire ou par exemple du Cantal qui ont fait des centaines de kilomètres pour se rendre à cette compétition et qui arrivent à être sélectionnés ", sourit l’éleveur.