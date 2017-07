Nantes : le Maillé-Brézé à l'honneur dans "Dunkerque", le nouveau film de Christopher Nolan.

Le Maillé-Brézé fait partie du décor de "Dunkerque", film de Christopher Nolan, qui sort en salles ce mercredi. L'ancien escorteur d'escadre, aujourd'hui musée flottant, avait exceptionnellement quitté Nantes, en 2016, pour le tournage de ce film de guerre historique.

Tout a commencé fin 2015 : l'équipe du Maillé-Brézé à Nantes reçoit un courriel d'une société de production qui souhaite utiliser le célèbre navire nantais dans le décor d'un film. "A ce moment-là, on ne connaît ni le nom du film, ni son réalisateur !" se souvient Gildwen Eveno, responsable de l'accueil des visiteurs sur le Maillé-Brézé. Ce n'est qu'une fois le processus enclenché et les demandes d'autorisation effectuées qu'il apprend qu'il s'agit du prochain film du célèbre réalisateur américain Christopher Nolan, auteur de Batman ou d'Inception, rien que ça ! "Après plusieurs essais et rencontres avec l'équipe du film, il a fallu obtenir le droit d'aller en mer. Car le Maillé-Brézé n'avait quitter Nantes que deux fois depuis 1988, pour de la maintenance à Saint-Nazaire.", raconte cet amoureux de l'escorteur d'escadre de la Marine, devenu musée.

Un tournage inoubliable pour cet amoureux du Maillé-Brézé

Gildwen Eveno se rend personnellement à Dunkerque pendant le tournage à Dunkerque. Il dure deux mois et demi, de mai à mi-juillet. "C'était impressionnant, tellement il y avait de personnes sur le tournage !", explique Gildwen Eveno. Il faut dire que le tournage a mobilisé 2000 figurants et 450 techniciens. Il se souvient qu'"au début ce sont les équipes de décoration et d'éclairage qui sont venus à bord. La coque correspondait bien aux années 40 mais il y avait besoin de maquiller certains éléments de la superstructure, beaucoup plus récents, comme le mât et le lance-roquettes." Puis, le réalisateur est lui même monté à bord du navire nantais devenu, dans le film, un destroyer anglais : "Christopher Nolan avait l'air content, ça avait l'air de correspondre à ce qu'il cherchait !", poursuit le Nantais qui est même "recruté" comme figurant sur le film qui raconte l'opération Dynamo en 1940, à savoir l'évacuation par la mer de 340 000 combattants britanniques, français, belges, pris au piège des Allemands à Dunkerque.

Gildwen Eveno, à bord du Maillé-Brézé, le 18 juillet 2017 © Radio France - Antoine Denéchère

Gildwen Eveno n'a pas encore vu le film Dunkerque, désormais en salles en France. Mais il s'en souviendra très longtemps : "c'est très bien d'avoir pu faire ça, de vivre un moment unique, de ne pas être juste un musée figé mais de pouvoir être un musée vivant aussi !" Cette publicité pour le Maillé-Brézé va-t-elle susciter un engouement touristique et donner envie aux visiteurs de venir découvrir l'ancien navire de la Marine, classé Monument historique ? En attendant, Gildwen Eveno rappelle que cet été, le Maillé- Brézé, situé quai de la Fosse à Nantes, est ouvert au public tous les jours.

