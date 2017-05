Maillot de bain connecté, pyjama autobronzant : le textile du futur à l'écomusée de l'Avesnois

Jusqu'au 2 juillet l'écomusée de l'Avesnois présente la nouvelle expo Futurotextiles de Lille 3000 et les inventions des prix Théophile Legrand de l'innovation textile.

Tout peut se transformer en tissus, vous pourrez donc toucher dans la nouvelle expo Futurotextiles de Lille 3000, du tissus à base de café, de mais, de crabe et même d'écaille de poisson, un textile très doux assure la directrice de l'écomusée Véronique Stoupy Flament. Dans une autre salle du musée on découvre des textiles électroniques avec par exemple un sac à main rempli de leds, bien pratique quand on cherche ses clefs le soir dans la nuit. Des designers ont aussi imaginé une robe de mariée garnie de leds jaunes à la taille.

La robe de mariée à leds © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

On découvre aussi des objets plus insolites comme ce pyjama autobronzant avec des microcapsules intégrés d'huiles essentielles qui favorisent le bronzage avec des résultats au bout d'une à deux nuits selon la directrice.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Et si vous préférez bronzer sur la plage, vous pouvez mettre un maillot de bain connecté avec une petite puce reliée à votre smartphone qui vous donne des conseils de bronzage, et des alertes pour mieux protéger votre peau. Un outil de prévention qui résiste à l'eau.

Autre invention étonnante une robe en coton et lycra recyclés qui change de couleur en fonction de votre humeur.

Bientôt des prothèses mammaires à base de dentelle de Caudry

Et puis dans l'autre exposition sur les prix Théophile Legrand de l'innovation textile on découvre des applications plus médicales comme comme cette prothèse valvulaire à base de polyester. Cette année le lauréat a aussi travaillé sur le médical, Julien Payen chercheur au CHRU de Lille, originaire de Landrecies a imaginé une bioprothèse mammaire avec de la dentelle de Caudry. Il mixe les couches de graisse et de dentelle pour prendre la forme de la poitrine, mais surtout éviter les nécroses car à un tissus qui se résorbe naturellement dans le corps. Des prothèses qui pourraient être commercialisées en 2024.