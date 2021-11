Le Main Square Festival a dévoilé sa programmation complète pour la prochaine édition, à partir du 30 juin 2022. 60 artistes vont monter sur scène et la fête va durer 4 jours.

Main Square Festival à Arras : 4 jours de fête en 2022 et 60 artistes sur scène

On connaissait déjà quelques noms comme Sting, déjà prévu l'an dernier, et Twenty Øne Piløts. Live Nation a dévoilé ce jeudi la programmation complète de la prochaine édition du Main Square Festival d'Arras. Cette année la fête va durer plus longtemps: 4 jours au lieu de 3, du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022.

Ce sera notamment le retour des Black Eyed Peas qui se produiront sur la Main Stage le samedi 2 juillet 2022. Le trio américain avait déjà embrasé la Citadelle en 2010 pour la première édition dans l'enceinte de Vauban.

Parmi les stars qui devraient attirer les foules, Angèle, George Ezra, DJ Snake ou encore M.

Les nordistes Marcel et son Orchestre seront aussi au rendez-vous tout comme Louane.

En 2020, le festival avait été annulé, pour des raisons sanitaires. L'été dernier, il avait été modifié, alors que les règles imposées par le gouvernement permettaient d'accueillir seulement 5.000 personnes contre plus de 30.000 attendus chaque jour. Pour compenser cette absence, huit concerts délocalisés et filmés avaient été organisés.

Les détenteurs du pass 3 jours acheté en 2020 ou 2021 auront accès aux soirées du 1er, 2 et 3 juillet. Les billets sont en vente sur www.mainsquarefestival.fr et dans les points de vente habituels.

Armel Campagna, le directeur du festival sera l'invité de France Bleu Nord ce vendredi à 6h45.