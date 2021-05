Huit concerts délocalisés et filmés pour compenser le report du Main Square Festival d'Arras

Ils avaient promis des surprises pour compenser le nouveau report du Main Square Festival à Arras pour la deuxième année consécutive en raison de la crise sanitaire, les organisateurs n'ont pas déçu !

8 concerts vont être organisés du 31 mai au 10 juin dans 8 lieux emblématiques des Hauts-de-France. On pourra notamment aller voir Marcel et son Orchestre le 1er juin dans l'antre des Sang et or au stade Bollaert-Delelis de Lens, Feu! Chatterton le 2 juin devant le beffroi de l'hôtel de ville à Arras ou encore les Nordistes de Skip The Use au Familistère de Guise, le 8 juin.

Pour participer à ces concerts, il faut déjà être détenteur d'un billet pour le Main Square, que ce soit de l'édition 2020, 2021 ou pour la prochaine édition à venir en 2022, s'inscrire sur internet avant jeudi 10h et espérer être tiré au sort. Car une jauge est évidemment appliqué sur l'ensemble des concerts.

La prochaine édition du Main Square Festival dans la citadelle d'Arras doit avoir lieu les 1, 2 et 3 juillet 2022.

La liste des concerts :

PATRICE sur Ile Aux Fagots des Hortillonnages à Amiens (80) – 31 Mai

sur Ile Aux Fagots des Hortillonnages à Amiens (80) – MARCEL ET SON ORCHESTRE au Stade Bollaert-Delelis à Lens (62) – 1 Juin

au Stade Bollaert-Delelis à Lens (62) – FEU! CHATTERTON dans le Beffroi de l'Hôtel de Ville d'Arras (62) – 2 Juin

dans le Beffroi de l'Hôtel de Ville d'Arras (62) – YSEULT (Piano Voix) au Château de Chantilly à Chantilly (60) – Sans public

(Piano Voix) au Château de Chantilly à Chantilly (60) – HENRI PFR sur l'un des Terrils du Pays à Part à Haillicourt (62) – Sans public

sur l'un des Terrils du Pays à Part à Haillicourt (62) – SKIP THE USE dans le Familistère de Guise à Guise (02) – 5 Juin

dans le Familistère de Guise à Guise (02) – P.R2B dans le Théâtre Elisabéthain du Château d'Hardelot à Condette (62) – 7 Juin

dans le Théâtre Elisabéthain du Château d'Hardelot à Condette (62) – CHILLA au FRAC Grand Large— Hauts-de-France à Dunkerque (59) – 10 Juin

Le site internet du Main Square Festival