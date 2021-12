EN IMAGES - Visitez la "Maison Colette" de Châtillon-Coligny dans le Loiret, mise en vente pour 130.000 euros

Colette et le Loiret, c'est toute une histoire. En 1891, la famille de la romancière quitte l'Yonne pour s'installer à Châtillon-Coligny, une petite commune de moins de 2.000 habitants située au sud de Montargis. Celle qu'on appelle la "Maison Colette" est aujourd'hui mise en vente par ses propriétaires, pour 130.000 euros. Et c'est la mairie de Châtillon-Coligny qui s'est positionnée pour la racheter, avec l'objectif d'en faire un site culturel dans les cinq prochaines années.

Un des deux salons de la "Maison Colette" de Châtillon-Coligny, le 21 décembre 2021. © Radio France - Margot Turgy

La demeure, qui dispose de six pièces réparties sur deux étages, "est restée dans son jus, on a vraiment l'impression d'être au XXe siècle", raconte Jacques Nottin. Le président de l'association "Colette, Sido et Châtillon", créée en 2017, précise également que certains objets sont d'époque, comme "cette cheminée en marbre noir et les frises au plafond" de l'un des deux salons de la maison. "Nous avons de nombreuses photos, où l'on voit Colette à la table du salon en train de discuter avec Willy, son premier mari, et ses parents. C'est très émouvant de se dire que cela se passait ici", ajoute Jacques Nottin, qui est également conseiller municipal délégué à la culture à Châtillon-Coligny.

Le deuxième salon de la "Maison Colette" de Châtillon-Coligny, où la famille de la romancière jouait notamment du piano. Le 21 décembre 2021. © Radio France - Margot Turgy

Refaire vivre le patrimoine local

Mais Colette n'a habité la maison de Châtillon-Coligny que pendant deux ans, entre 1891 et 1893, l'année de son mariage avec Willy dans la commune loirétaine. Les autres membres de sa famille y ont quant à eux vécu une vingtaine d'années. "Le capitaine Jules-Joseph Colette", père de la romancière, "est mort dans cette maison en 1905. "Sido", sa mère, y aura vécu 21 ans et y meurt en 1913", explique encore Jacques Nottin. Quant au frère médecin de Colette, Achille, il recevait ses patients dans une petite pièce de la demeure, transformée depuis en salle de bain.

Le cabinet de médecin d'Achille, le frère de Colette, où il recevait ses patients. Le 21 décembre 2021. © Radio France - Margot Turgy

Aujourd'hui, la mairie de Châtillon-Coligny souhaite devenir propriétaire des murs pour "refaire vivre le patrimoine" local, en faisant du bâtiment "la première grande étape de la mémoire de Colette à Châtillon", explique le maire Florent De Wilde. Et pour être sûr "de ne pas se tromper sur ce que l'on va faire de cette maison, on se donne cinq ans", précise-t-il. "Parmi les pistes évoquées, il y a la possibilité d'en faire une "Maisons des illustres", sorte de label qui permet de distinguer des maisons où ont vécu des gens célèbres. Il y en a peu dans le Loiret. Nous n'excluons pas non plus une activité touristique et économique", en la transformant par exemple en musée. La mairie de Châtillon-Coligny espère pouvoir acquérir la "Maison Colette" au premier semestre 2022.

Une chambre parentale de la "Maison Colette" de Châtillon-Coligny, le 21 décembre 2021. © Radio France - Margot Turgy

Une chambre d'enfant de la "Maison Colette" de Châtillon-Coligny, le 21 décembre 2021. © Radio France - Margot Turgy

Une cour intérieure de la "Maison Colette" de Châtillon-Coligny, le 21 décembre 2021. © Radio France - Margot Turgy